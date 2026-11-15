‘이제 그만 칠래요’ 골프 접는 사람들 봤더니…4명 중 3명이 ‘백돌이’ [권준영의 머니볼]

[권준영의 머니볼]은 스포츠를 경기장 안의 스코어만으로 읽지 않는다. 선수와 팬, 기업과 자본, 기술과 시장이 얽혀 움직이는 스포츠 산업의 흐름을 데이터와 수치로 들여다본다. IT·인공지능(AI) 융합부터 스포츠 금융, 생활체육, 시니어 스포츠까지 전통적인 스포츠의 경계를 넘어 커지는 새로운 시장을 좇는다. 숫자에 담긴 돈의 흐름을 따라 스포츠 산업의 판이 어떻게 움직이는지 읽고, 그 변화가 만들어갈 스포츠의 ‘다음’을 짚는다.

취미는 시작하는 것보다 오래 이어가는 일이 어렵다. 처음에는 즐거워서 시작했더라도 시간이 흐르면 흥미가 달라지고, 어느 순간에는 계속할지 그만둘지 고민하게 된다. 골프 역시 마찬가지다. 골프를 그만둘 생각이 있는 사람 4명 중 3명은 평균 타수가 100타 이상인 이른바 ‘백돌이’인 것으로 나타났다. 이들은 골프를 계속하겠다는 사람들보다 경력이 짧고 필드와 연습장을 찾는 횟수도 적었다. 평균 타수와 골프 경력, 이용 빈도, 활동량 변화 등 여러 지표에서 두 집단의 차이가 뚜렷하게 확인됐다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

대한골프협회(KGA)가 공개한 ‘2025 한국골프지표’. 대한골프협회 제공

15일 대한골프협회(KGA)가 공개한 ‘2025 한국골프지표’에 따르면 전국 만 20~70세 미만 남녀 1만명을 대상으로 온라인·모바일 조사를 진행했다. 1차 조사는 2026년 6월 15일부터 7월 24일까지, 2차 조사는 10월 8일부터 18일까지 이뤄졌다. 성별·연령·지역별 비례층화표본추출 방식을 적용했으며, 전체 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±0.98%포인트다.

2025년 골프 활동 참가자 1592명 가운데 향후 골프 활동을 중단하겠다는 응답자는 73명(4.6%)이었다. 계속하겠다는 응답자는 1519명(95.4%)이다. 이하 비교는 두 집단의 응답을 기준으로 했다.

평균 스코어부터 차이가 뚜렷했다. 향후 중단 의향자의 75.4%는 평균 스코어가 100타 이상이었다. 100~109타가 38.4%, 110~119타가 11.0%, 120타 이상이 26.0%였다. 120타 이상 비율은 지속 의향자(6.3%)의 4배를 넘었다. 반면 90~99타는 중단 의향자 13.7%, 지속 의향자 34.8%였다. 80타 미만도 각각 1.4%, 4.3%로 차이가 났다. 100타 이상 비율은 지속 의향자에서 36.5%였다.

골프 경력도 달랐다. 중단 의향자 가운데 골프 경력 3년 미만은 63.0%였다. 1년 미만이 27.4%, 1~2년 미만이 15.1%, 2~3년 미만이 20.5%였다. 지속 의향자 집단에서 3년 미만 경력자는 35.9%였다. 반대로 10년 이상 골프를 쳤다는 응답은 중단 의향자 11.0%, 지속 의향자 27.3%였다.

대한골프협회(KGA)가 공개한 ‘2025 한국골프지표’. 대한골프협회 제공

필드 이용 횟수에서도 차이가 나타났다. 1년간 골프장 이용 횟수는 중단 의향자 평균 5.0회로, 지속 의향자 평균 11.4회의 절반에도 못 미쳤다. 연간 1~2회 이용했다는 응답은 중단 의향자 35.6%, 지속 의향자 11.4%였다. 반면 20회 이상 이용했다는 응답은 각각 4.4%, 20.0%였다. 해당 문항의 응답자는 중단 의향자 45명, 지속 의향자 1323명이다.

골프연습장 이용도 뜸했다. 연간 평균 이용 횟수는 중단 의향자 13.4회, 지속 의향자 20.2회였다. 20회 이상 이용한 비율은 각각 19.2%, 35.6%였다. 실내스크린 이용 횟수 역시 중단 의향자 평균 10.0회로 지속 의향자 19.1회보다 적었다. 20회 이상 이용한 비율도 14.8%와 39.6%로 차이가 났다. 골프장 회원 비율은 중단 의향자 17.8%, 지속 의향자 20.3%였고, 골프연습장 회원 비율은 각각 28.8%, 34.3%였다.

골프 활동량 변화에서도 중단 의향자 집단의 감소세가 두드러졌다. 2022~2024년과 2025년 모두 골프 활동에 참여한 응답자를 대상으로 전년 대비 활동 변화를 물은 결과, 중단 의향자의 68.9%가 활동량이 줄었다고 답했다. ‘매우 감소했다’는 응답이 33.3%, ‘다소 감소했다’는 응답이 35.6%였다. 지속 의향자 집단의 감소 응답은 41.4%(매우 감소 8.1%, 다소 감소 33.3%)였다. 두 집단의 격차는 27.5%포인트였다. 활동량에 변화가 없다는 응답은 중단 의향자 20.0%, 지속 의향자 35.5%였고, 증가했다는 응답은 각각 11.1%, 23.1%였다. 이 문항의 응답자는 중단 의향자 45명, 지속 의향자 1444명이다.

대한골프협회(KGA)가 공개한 ‘2025 한국골프지표’. 대한골프협회 제공

골프장 1회 이용 시간 분포도 달랐다. 중단 의향자 가운데 4~5시간 이용한다는 응답은 46.7%로 지속 의향자(62.4%)보다 낮았다. 2시간 이용은 중단 의향자 17.8%, 지속 의향자 6.7%였고, 3시간 이용은 각각 33.3%, 25.3%였다. 6시간 이상 이용한다는 응답은 2.2%, 5.6%였다. 해당 문항의 응답자는 중단 의향자 45명, 지속 의향자 1323명이다.

골프를 즐기는 목적은 친목이라는 응답이 두 집단 모두 가장 많았다. 중단 의향자는 친목 64.4%, 취미활동 38.4%, 스트레스 해소 21.9%, 건강 19.2% 순이었다. 지속 의향자는 친목 63.2%, 취미활동 60.0%, 스트레스 해소 32.4%, 건강 30.2%였다. 친목 목적은 비슷했지만 취미활동과 스트레스 해소, 건강을 꼽은 비율은 중단 의향자 집단에서 상대적으로 낮았다. 이 항목은 복수응답이다.

필드 동행인 구성에서는 직장 동료의 비중이 눈에 띄었다. 중단 의향자의 동행인은 친구 41.2%, 직장 동료 33.3%, 가족 13.7%, 비즈니스 관계자 7.8%, 동호회 회원 3.9% 순이었다. 지속 의향자는 친구 40.1%, 직장 동료 22.6%, 가족 15.3%, 비즈니스 관계자 11.6%, 동호회 회원 9.5%였다. 직장 동료 동행 비중은 중단 의향자 집단에서 10.7%포인트 높았고, 동호회 동행은 지속 의향자 집단에서 더 많았다. 이 항목은 복수응답 결과를 전체 응답 건수 대비 비율로 환산한 수치다. 다만 중단 의향자는 향후 골프 활동을 그만두겠다는 계획을 밝힌 집단으로, 실제 골프 활동을 중단한 사람의 비율을 뜻하지는 않는다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지