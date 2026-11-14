중기부, 모두의창업 개인정보 유출 사흘 만에 "진심으로 사과"

대국민 창업 프로젝트인 '모두의 창업'을 운영하는 중소벤처기업부는 14일 "모두의 창업 도전자 여러분께서 염려와 불편을 겪으신 데 대해 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.



중기부와 중기부 산하 창업진흥원 등은 이날 프로젝트 홈페이지에 "모두의 창업 지원사업을 운영하는 기관으로서 이번 사고를 무겁게 받아들인다"며 이러한 내용이 담긴 글을 올렸다.

이소영 중소벤처기업부 장관. 연합뉴스

지난 11일 오전 프로젝트에 참여한 인공지능(AI) 솔루션 공급기업 중 한 곳에서 참가자 818명의 개인정보 유출사고가 발생한 지 사흘 만이다.



중기부는 "정부 지원사업에 대한 신뢰를 지킬 수 있도록 피해자 보호와 재발 방지를 위한 후속 조치에 책임 있게 임하겠다"며 "정부가 직접 운영하는 시스템은 물론, 정부 지원사업과 연계된 민간 서비스에 대해서도 개인정보 보호를 위한 관리와 점검을 강화하겠다"고 약속했다.



그러면서 "이를 위해 모두의 창업은 정확한 사고 경위와 필요한 조치를 신속히 추가 확인하고 후속 대응 상황을 투명하게 안내해 참가자 여러분의 우려를 덜어드릴 수 있도록 하겠다"며 "참가자 여러분이 안심하고 사업에 참여하실 수 있도록 피해자 보호와 필요한 후속 조치에 끝까지 책임을 다하겠다"고 강조했다.



중기부는 이날까지 이번 유출 사고를 두고 민간기업이 자체적으로 운영하는 AI 솔루션에서 발생한 것이라는 입장을 이어왔다.



그러나 사고 이후 모두의 창업 게시판을 중심으로 정부의 책임을 묻고 피해 보상을 촉구하는 목소리가 잇달아 올라오자 이날 오후에야 사과문을 내걸었다.

<연합>

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