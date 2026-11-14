수능날 궁·능 관람 오전 10시부터…일부 해설·후원 운영도 조정

개천절 연휴 마지막 날인 10월 5일 서울 종로구 경복궁에서 외국인 관광객과 시민들이 궁을 둘러보고 있다.

2026학년도 대학수학능력시험(수능) 당일 기존 오전 9시인 궁궐과 왕릉의 개관시간이 1시간 늦어진다.

수험생 이동과 시험장 주변 교통 혼잡을 고려한 조치로, 일부 궁궐의 해설 프로그램과 후원 관람 시간도 함께 조정된다.

12일 국가유산청 궁능유적본부에 따르면 수능 당일 궁능유적본부가 관리하는 소속 궁능은 원활한 차량 소통과 수험생 편의를 위해 평소보다 늦은 오전 10시에 개관한다.

대상은 경복궁·창덕궁·창경궁·덕수궁 등 4대 궁궐과 종묘, 사직단, 숭례문을 비롯해 조선왕릉과 관련 유적 등 총 26곳이다. 동구릉, 헌릉·인릉, 여주 영릉·영릉, 광릉, 서오릉, 선릉·정릉, 서삼릉, 태릉·강릉, 김포 장릉, 파주 장릉, 의릉, 파주 삼릉, 융릉·건릉, 홍릉·유릉, 정릉, 사릉, 온릉 등이 포함된다.

궁궐별 관람 및 해설 일정도 일부 변경된다. 경복궁은 기존 오전 8시에 개방하던 광화문과 협생문, 용성문을 포함해 모든 출입구를 오전 10시에 개방한다. 경복궁과 칠궁의 해설 시작 시간은 기존 오전 10시에서 오전 10시10분으로 10분 늦춰진다.

창덕궁은 관람 시간 조정에 따라 오전 9시30분에 진행하던 전각 무료 한국어 해설을 운영하지 않는다. 오전 10시 중국어 해설도 취소된다. 후원 관람은 오전 10시 회차를 운영하지 않고 오전 10시30분부터 시작한다.

창경궁은 오전 9시30분 한국어 해설을 운영하지 않으며, 덕수궁 석조전 해설은 오전 10시30분부터 진행된다. 숭례문과 중명전, 고종의 길도 오전 10시부터 관람할 수 있다.

한편 4대 궁궐과 종묘, 조선왕릉은 오는 15일까지 진행되는 코리아 그랜드 페스티벌에 따라 무료 개방 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지