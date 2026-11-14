호나우지뉴, 11년 만에 현역 복귀…이탈리아 3부리그 경기 선발 출전

라벤나 유니폼 입은 호나우지뉴. 로이터=연합뉴스

브라질 축구의 전설 호나우지뉴가 11년 만에 현역 선수로 그라운드에 복귀한다.

2002 한일 월드컵 우승과 발롱도르 수상에 빛나는 그가 이탈리아 3부리그에서 선수 생활을 재개하면서 축구 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

로이터통신에 따르면 이탈리아 프로축구 세리에C(3부) 라벤나의 안드레아 만도를리니 감독은 13일(현지시간) 기자회견에서 이틀 뒤 홈에서 열리는 지역 라이벌 포를리와의 경기에 호나우지뉴가 선발 출전한다고 밝혔다.

만도를리니 감독은 “그는 선발로 뛸 것이다. 의심의 여지가 없다”며 “그다음 얼마나 뛸지는 함께 결정할 것이다. 그는 현대 축구에서 가장 위대한 선수 가운데 한 명이다”라고 말했다.

2002 한일 월드컵 브라질 대표팀의 우승 멤버이자 발롱도르 수상자인 호나우지뉴는 지난 6월 라벤나와 계약하고 구단 지분도 인수했다.

라벤나는 지난달 호나우지뉴가 포를리와의 경기에 출전할 예정이라고 발표했지만, 2015년 브라질 플루미넨세에서 뛴 것을 마지막으로 공식 경기에 나서지 않아 실제 출전 여부에 관심이 쏠렸다.

이번 경기는 호나우지뉴의 11년 만의 현역 복귀전이 될 전망이다. 특히 그가 복귀전에서 골을 넣으면 프로와 국가대표팀(A매치)을 합산한 개인 통산 300호 골을 달성하게 된다. 호나우지뉴는 은퇴 당시 프로 무대에서 266골, A매치에서 33골을 기록해 통산 299골을 남겼다.

상대 팀인 포를리의 시모네 라비 선수도 이날 기자회견에서 호나우지뉴의 출전을 의식한 발언을 내놨다. 그는 “라벤나가 페널티킥을 얻으면 호나우지뉴가 키커로 나설 것”이라고 말했다.

호나우지뉴는 13일 오후 이탈리아에 도착했으며, 14일 동료들과 한 차례 훈련한 뒤 경기에 나설 예정이다.

라벤나는 호나우지뉴의 복귀전에 대한 관심이 커지자 홈 경기장인 스타디오 브루노 베넬리에 가설 스탠드를 설치해 관중 수용 규모를 늘리기로 했다.

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