“전쟁이 아닌 기후 배상을!” [김은재 기자의 COP31 리포트]

“전쟁이 아닌 기후 배상금을!”

13일(현지시간) 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 열리고 있는 튀르키예 안탈리아의 회의장 바로 옆. 전쟁 중단과 기후재원 확대를 촉구하는 시위대의 외침이 울려 퍼졌다. 회의장으로 향하던 참가자들은 하나둘 발걸음을 멈추고 이들의 목소리에 귀를 기울였다.

필리핀에 본부를 둔 국제 기후정의 시민단체 ‘아이본 인터내셔널’(IBON International) 소속 활동가들이 13일(현지시간) 튀르키예 안탈리아에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 회의장 앞에서 전쟁 중단과 기후재원 확대를 촉구하는 시위를 벌이고 있다. 안탈리아=김은재 기자 ash@segye.com

시위에 나선 이들은 필리핀에 본부를 둔 국제 기후정의 시민단체 ‘아이본 인터내셔널’(IBON International) 소속 활동가들. 이들은 전쟁과 군비 증강에 막대한 자금이 투입되는 동안 정작 기후재난으로 삶의 터전을 잃은 국가들에는 충분한 지원이 이뤄지지 않고 있다고 비판했다. 그러면서 전쟁에 쓰이는 자금을 기후위기 피해국을 위한 배상금으로 돌려야 한다고 목소리를 높였다.

시위대가 펼쳐 든 현수막과 손팻말에는 ‘평화 없이는 기후정의도 없다’, ‘지금 당장 기후재원을 지원하라’, ‘대출이 아닌 배상을 제공하라’ 등의 문구가 적혀 있었다.

필리핀에 본부를 둔 국제 기후정의 시민단체 ‘아이본 인터내셔널’(IBON International) 소속 활동가들이 13일(현지시간) 튀르키예 안탈리아에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 회의장 앞에서 전쟁 중단과 기후재원 확대를 촉구하는 시위를 벌이고 있다. 안탈리아=김은재 기자 ash@segye.com

이들은 전쟁과 군사화의 이면에는 강대국들이 경제적·정치적 지배력을 확대하려는 움직임이 자리하고 있다고 비판했다. 활동가들은 “제국주의 국가들은 세계적인 정치적 지배력을 더욱 강화하기 위해 다른 나라의 정책에도 영향력을 행사하고 있다”며 “이는 단순히 폭탄만의 문제가 아니다. 인공지능(AI)과 에너지 등 핵심 기술과 자원을 자신들의 통제 아래 두려는 것”이라고 외쳤다.

이어 “그들은 이를 안보를 위한 것이라고, 발전을 위한 것이라고 말할 것”이라며 “하지만 이들이 추진하는 국제적 협정이 실제로 무엇을 의미하는지는 너무나도 분명하다. 더 많은 전쟁과 집단학살을 위한 또 다른 수단일 뿐”이라고 지적했다.

루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 12일(현지시간) 튀르키예 안탈리아에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 정상회의 이틀째 일정 중 시민사회와의 전체회의에 참석하고 있다. 연합·EPA

전쟁과 군비 경쟁이 기후위기 대응을 뒷전으로 밀어내고 있다는 문제의식은 COP31 공식 회의장에서도 제기됐다.

루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령은 지난 11일 COP31 정상회의 개막 연설에서 “우리는 미래 세대의 생존보다 무기와 관세에 관해 더 많이 이야기하기 시작했다”며 국제사회의 우선순위가 기후위기 대응에서 전쟁과 무역 갈등으로 옮겨가고 있다고 지적했다.

룰라 대통령은 “일부 국가에서는 에너지 전환을 국가 안보와 번영을 가로막는 장애물로 보기 시작했다”며 “오늘날 전쟁과 인플레이션이 눈앞에 닥친 상황에서 내일의 기후재앙을 생각하기는 더욱 어려워졌다”고 말했다. 이어 “그러나 지구가 패권 경쟁에 휘둘리도록 내버려 둬서는 안 된다”고 강조했다.

힐다 하이네 마셜제도 대통령은 정상급 연설에서 “우리는 돈이 없다는 말을 듣지만 전쟁에 쓰는 돈은 늘어나고 있다”며 “정작 우리가 직면한 가장 큰 위협에는 여전히 충분한 자금이 투입되지 않고 있다”고 비판했다. 그러면서 “죽음이 아닌 생명을 위해 돈을 마련해 달라”고 호소했다.

스웨덴의 기후활동가 그레타 툰베리가 5년 만에 유엔 기후총회에 나타나 네팔·팔레스타인·호주 등에서 온 활동가들과 함께 기자회견을 진행하고 있다. 안탈리아=김은재 기자 ash@segye.com

스웨덴의 기후활동가 그레타 툰베리도 5년 만에 유엔 기후총회에 모습을 드러내 전쟁과 화석연료 산업, 기후위기가 서로 맞물려 있다고 비판했다.

툰베리는 12일 네팔·팔레스타인·호주 등에서 온 활동가들과 기자회견을 열고 “지구는 죽어가는 것이 아니라 누군가에 의해 죽임을 당하고 있으며, 우리는 그들이 누구인지 알고 있다”고 말했다. 또 기후위기가 단순한 환경 문제를 넘어 전쟁과 인권 침해, 경제적 불평등과 연결돼 있다는 점을 강조했다.

함께 참석한 팔레스타인 기후전략연구소의 모하메드 우스로프는 자신의 가족 20명이 전쟁으로 목숨을 잃었다고 밝히며 “군사화된 화석연료 경제는 집단학살뿐 아니라 우리 땅의 완전한 파괴를 통해서도 계속 이익을 얻고 있다”고 주장했다. 그는 이스라엘의 군사활동을 뒷받침하는 화석연료 공급망을 비판하며 튀르키예를 비롯한 국가들에 이스라엘로 향하는 연료 공급을 중단할 것을 촉구했다.

※ 이 기사는 세명대 저널리즘연구소 기후아고라의 지원을 받았습니다.

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