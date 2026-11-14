살아있는 친구를 고인으로…SNS 휩쓴 ‘AI 영정사진’ 놀이에 “선 넘었다” 비판

멀쩡히 살아있는 친구를 생성형 인공지능(AI) 기술로 사망한 사람처럼 꾸미고, 이를 가벼운 장난처럼 소비하는 소셜미디어(SNS) 유행이 확산되면서 거센 윤리적 비판이 쏟아지고 있다. 죽음과 장례 문화를 희화화하는 도를 넘은 놀이 문단에 제동이 걸려야 한다는 지적이 나온다.

최근 SNS상에서 유행하고 있는 AI 합성 영정사진 게시물들. 인스타그램 캡처

14일 온라인 커뮤니티와 소셜미디어 플랫폼 등에 따르면, 최근 인스타그램 등을 중심으로 친구의 얼굴 사진을 AI로 합성해 마치 고인이 된 것처럼 연출하는 이른바 ‘AI 영정사진 놀이’가 번지고 있다. 이들은 지인의 사진을 흑백 영정사진 형태로 변환한 뒤, “고인의 명복을 빕니다”나 “오래도록 기억할게” 같은 실제 추모 문구를 덧붙여 게시물로 공유하고 있다.

일부 게시물은 가벼운 셀카 등을 활용해 장난임을 쉽게 알아볼 수 있도록 제작되었으나, 상당수는 실제 장례식장 영정사진과 구별하기 어려울 만큼 정교하다. 여기에 생년월일과 가짜 사망일까지 상세히 기재하고 검은색 리본이나 국화 장식을 더해 게시물을 처음 접하는 대중이 실제 부고 소식으로 오인하는 사례가 속출하고 있다.

SNS상에 퍼진 AI 합성 가짜 부고 및 추모글 캡처 화면. 인스타그램 캡처

실제로 관련 게시물의 댓글 창에는 “제삿상에 어떤 음식을 올려주면 되냐”며 농담을 주고받는 지인들의 반응과 함께 상황을 모른 채 “젊은 나이에 안타깝다”, “삼가 고인의 명복을 빈다”며 진심으로 애도하는 다른 이용자들의 반응이 뒤섞여 심각한 혼란을 빚고 있다.

가짜 영정사진 게시물 아래에 장난스러운 댓글과 비판 반응이 뒤섞여 달려 있다. 인스타그램 캡처

이 같은 기괴한 유행이 수면 위로 떠오르자 온라인상에서는 비판의 목소리가 급격히 높아지고 있다. 누리꾼들은 “가족들이 접하면 기절할 노릇이다”, “아무리 친한 사이라도 죽음을 가지고 장난치는 것은 선을 넘었다”, “가짜 부고가 난무하면 정작 진짜 부고 소식마저 의심하게 되는 부작용이 생길 것”이라며 강한 불쾌감을 드러냈다.

AI 기술을 악용해 현실에 없는 상황을 조작하고 주변을 속이는 도 넘은 장난이 사회적 문제로 지적된 것은 이번이 처음이 아니다. 지난해에는 집 안에 낯선 괴한이 침입한 것처럼 사진을 조작해 가족이나 연인에게 보내고 반응을 살피는 이른바 ‘AI 몰카’가 유행해, 해외 일부 국가에서는 실제 경찰 인력이 긴급 출동하거나 관련 청소년이 형사 입건되는 소동이 빚어지기도 했다.

전문가들은 이러한 현상이 생명의 존엄성을 가볍게 여기는 세태를 적나라하게 보여준다고 지적하며 엄정한 대책을 촉구하고 있다. 김시덕 을지대 장례지도학과 교수는 언론 인터뷰를 통해 “젊은 세대 사이에서 장례 문화와 죽음의 가치가 가볍게 여겨지고 있다”며 플랫폼 차원의 적극적인 확산 방지 조치가 필요하다고 강조했다. 유홍식 중앙대 미디어커뮤니케이션학부 교수 역시 “타인의 죽음을 단순한 재미의 수단으로 소비하는 비인간적인 행위”라고 비판했다.

논란이 확산하자 인스타그램 운영사인 메타(Meta) 측은 AI로 생성된 콘텐츠를 포함해 커뮤니티 규정을 위반하는 게시물에 대해 엄격히 제한 및 삭제 조치를 취하고 있다고 밝혔다. 특히 미성년자를 포함해 일반 개인의 이미지가 원치 않게 조작·유포된 경우 신고 절차를 통해 신속히 삭제 조치하고 있으며 안전한 플랫폼 환경 조성을 위해 외부 유관 기관과 지속해서 협력하겠다는 입장을 전했다.

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