순국선열의 날 앞두고 호시한·이괄 지사 유해 봉환…대전현충원 안장

국가보훈부가 순국선열의 날을 앞두고 미국과 우즈베키스탄에 안장됐던 독립유공자 고(故) 호시한·이괄 지사의 유해를 국내로 봉환한다. 순국선열의 날은 이달 17일로 올해 87회를 맞는다.

15일 보훈부에 따르면 두 지사와 배우자의 유해는 이날 인천국제공항을 통해 국내로 들어온다. 권오을 보훈부 장관이 공항에서 직접 영접한다. 유해 봉환식은 16일 서울 서대문구 3·1독립선언기념탑에서 거행되고, 유해는 국립대전현충원에 안장된다.

호시한, 이괄 지사. 국가보훈부 제공

서울 출생인 호시한 지사(1885~1956)는 미국 유학 중이던 1908년 장인환·전명운 의사 의거 시 한인공동회 참여하며 독립운동에 투신했다. 장인환·전명운 의거는 1908년 미국 샌프란시스코에서 친일 외교관 더럼 스티븐스를 처단한 사건을 말한다. 3·1운동 직후인 1919년 5월에는 국내에서 군자금 모금을 계획하다 일제에 체포됐다. 이후 중국항일전쟁동정금, 광복군후원금, 군사운동금 등을 여러 차례 냈다. 1956년 미국 로스앤젤레스(LA)에서 사망했다. 2021년 건국훈장 애족장에 추서됐다.

함경북도 종성이 본적인 이괄 지사(1898∼1963)는 유년시절 만주로 이주해 1919년 연해주 한인단체에 참가했다. 1920년대 초반 대한민국임시정부 외교원으로 활동했다. 1937년 10월 연해주에서 우즈베키스탄으로 강제 이주당한 뒤 현지에서 사망했다. 2009년 건국포장에 추서됐다. 우즈베키스탄 안장 독립유공자의 유해 봉환은 이 지사가 처음이다.

보훈부에 따르면 국외에 안장된 독립유공자는 총 710위로, 이 가운데 현지에서 묘소가 확인돼 보존·관리되고 있는 유해는 241위(34%)다. 나머지 469위(66%)는 소재가 확인되지 않은 상태다. 정부는 유족과 협의를 거쳐 독립유공자 유해를 고국으로 봉환하는 사업을 지속할 방침이지만, 현재 유해 발굴과 봉환 업무를 전담하는 실무인력은 1명에 불과하다.

정부는 그간 국외 안장 독립유공자 유해 봉환 사업을 통해 14개국에서 독립유공자 156위의 유해를 국내로 모셨다. 이번 봉환까지 마무리되면 총 15개국의 158위가 조국의 품에서 영면하게 된다.

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