주말 가을비 밤에 대부분 그쳐…휴일 ‘포근’ [내일날씨]

주말인 오늘 전국적으로 가을비가 이어지고 있는 가운데, 이번 비는 오늘 밤부터 차츰 잦아들 전망이다. 기상청에 따르면 이번 비는 서쪽 지역부터 그치기 시작해 늦은 밤에는 대부분 그칠 것으로 예상되며, 제주 등 일부 지역은 내일 아침까지 이어지는 곳이 있겠다.

가을비가 그치고 휴일인 내일(15일)은 전국이 대체로 맑고 포근한 날씨를 보이겠다. 연합뉴스

예상되는 비의 양은 제주도에 최대 50mm 안팎으로 가장 많겠으며, 남부 지방은 5~30mm, 충청권 20mm 안팎, 수도권과 강원도는 5~10mm 안팎으로 전반적으로 많지 않은 양이 내릴 것으로 보인다. 다만 비가 내리는 동안 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있어 교통안전에 주의가 필요하다.

비가 그친 뒤 휴일인 내일(15일)은 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑은 하늘을 되찾겠다. 다만 강원 동해안과 산지는 흐린 날씨가 이어질 전망이다.

내일 아침 최저기온은 7도에서 13도 사이로 오늘과 비슷하겠고, 낮 최고기온은 16도에서 21도 분포를 보여 평년보다 포근한 가을 날씨를 보이겠다. 주요 지역별 아침 최저기온은 서울 10도, 인천 9도, 대전 11도, 광주 12도, 부산 13도 등이며 낮 최고기온은 서울 18도, 대전 19도, 광주 19도, 부산 21도 등으로 예보됐다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 나타내겠으나 일부 지역은 밤에 일시적으로 공기가 탁해질 수 있다.

한편 휴일 이후 다가오는 다음 주에는 날씨가 급변할 것으로 보여 철저한 대비가 요구된다. 수능 예비소집일인 수요일 오전에 전국적인 비가 내린 뒤, 수능 당일인 목요일에는 내륙 곳곳의 아침 기온이 영하권으로 떨어지는 등 매서운 ‘수능 추위’가 찾아올 전망이다. 기상청 관계자는 수험생들이 급격한 기온 변화로 컨디션을 잃지 않도록 옷차림 등에 각별히 신경 쓸 것을 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지