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주말 가을비 밤에 대부분 그쳐…휴일 ‘포근’ [내일날씨]

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김수진 기자 sjkim@segye.com

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아침 최저 7~13도·낮 최고 21도…다음 주 수능일 ‘영하권 추위’ 예고

주말인 오늘 전국적으로 가을비가 이어지고 있는 가운데, 이번 비는 오늘 밤부터 차츰 잦아들 전망이다. 기상청에 따르면 이번 비는 서쪽 지역부터 그치기 시작해 늦은 밤에는 대부분 그칠 것으로 예상되며, 제주 등 일부 지역은 내일 아침까지 이어지는 곳이 있겠다.

가을비가 그치고 휴일인 내일(15일)은 전국이 대체로 맑고 포근한 날씨를 보이겠다. 연합뉴스
가을비가 그치고 휴일인 내일(15일)은 전국이 대체로 맑고 포근한 날씨를 보이겠다. 연합뉴스

 

예상되는 비의 양은 제주도에 최대 50mm 안팎으로 가장 많겠으며, 남부 지방은 5~30mm, 충청권 20mm 안팎, 수도권과 강원도는 5~10mm 안팎으로 전반적으로 많지 않은 양이 내릴 것으로 보인다. 다만 비가 내리는 동안 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있어 교통안전에 주의가 필요하다.

 

비가 그친 뒤 휴일인 내일(15일)은 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑은 하늘을 되찾겠다. 다만 강원 동해안과 산지는 흐린 날씨가 이어질 전망이다.

 

내일 아침 최저기온은 7도에서 13도 사이로 오늘과 비슷하겠고, 낮 최고기온은 16도에서 21도 분포를 보여 평년보다 포근한 가을 날씨를 보이겠다. 주요 지역별 아침 최저기온은 서울 10도, 인천 9도, 대전 11도, 광주 12도, 부산 13도 등이며 낮 최고기온은 서울 18도, 대전 19도, 광주 19도, 부산 21도 등으로 예보됐다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 나타내겠으나 일부 지역은 밤에 일시적으로 공기가 탁해질 수 있다.

 

한편 휴일 이후 다가오는 다음 주에는 날씨가 급변할 것으로 보여 철저한 대비가 요구된다. 수능 예비소집일인 수요일 오전에 전국적인 비가 내린 뒤, 수능 당일인 목요일에는 내륙 곳곳의 아침 기온이 영하권으로 떨어지는 등 매서운 ‘수능 추위’가 찾아올 전망이다. 기상청 관계자는 수험생들이 급격한 기온 변화로 컨디션을 잃지 않도록 옷차림 등에 각별히 신경 쓸 것을 당부했다.


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