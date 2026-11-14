LVMH 맏딸 델핀 아르노… 디올에서 증명하는 경영의 자격 [이귀전의 왜-이름 너머]

뉴스는 사건으로 기록되지만, 그 한가운데에는 사람이 있습니다. 권력의 정점에 오른 사람도, 뜻밖의 성취로 주목받은 사람도, 논란과 실패 속에서 이름이 부각된 사람도 있습니다. ‘이름 너머’는 한 주 동안 국내외 뉴스의 중심에 떠오른 한 사람을 들여다봅니다. 단순한 이력이나 화제가 된 사건을 되짚는 데 머물지 않습니다. 성장 과정과 성격, 관계와 선택, 과거의 말과 주변의 평가를 따라가며 지금의 행동과 판단이 어디에서 비롯됐는지 살펴봅니다. 때로는 한 사람의 선택이 시대를 바꾸고, 때로는 시대의 변화가 한 사람을 뉴스의 중심으로 밀어냅니다. 이름 뒤에 쌓인 시간을 통해 사건의 맥락과 그 시대의 모습을 함께 읽습니다.

지난 12일 오전 서울 이화여대 음악관 김영의홀. 정의선 현대차그룹 회장과 신동빈 롯데그룹 회장, 현정은 현대그룹 회장, 이부진 호텔신라 사장 등이 한자리에 모였다. 신 회장의 아들 신유열 롯데바이오로직스 대표와 블랙핑크 지수도 객석에 앉았다. 좀처럼 한자리에서 보기 힘든 얼굴들이었다.

델핀 아르노 크리스찬 디올 최고경영자(CEO)가 12일 서울 서대문구 이화여대 김영의홀에서 열린 명예박사 학위수여식에서 소감을 말하고 있다. 연합뉴스

이들이 축하하러 온 사람은 51세 프랑스 경영자 델핀 아르노였다. 검은 학사모와 학위복을 입은 델핀이 단상에 올라 “봉주르, 안녕하세요”라고 인사하자 객석에서 박수가 터졌다. 크리스찬 디올 꾸뛰르 회장 겸 최고경영자(CEO)인 그는 이날 이화여대 명예 경영학박사 학위를 받았다. “한국은 오랫동안 디올에 매우 중요한 시장이었으며 지금도 변함없이 중요한 곳”이라고 말했다.

아르노라는 성은 델핀이 누구인지 설명하는 가장 빠른 방법이다. 아버지는 루이비통과 디올, 티파니 등을 거느린 세계 최대 명품그룹 루이비통모에헤네시(LVMH)를 키운 베르나르 아르노다. 델핀은 그의 다섯 자녀 중 맏이이자 유일한 딸이다.

델핀은 2023년 디올 회장 겸 CEO에 올라 브랜드를 이끄는 첫 여성이 됐다. LVMH 이사와 집행위원도 맡고 있다. 베르나르가 아직 후계자를 정하지 않은 만큼 델핀은 동생들과 함께 LVMH 후계구도의 한 축으로 꾸준히 거론돼왔다.

이부진 호텔신라 사장, 정의선 현대자동차그룹 회장과 부인 정지선 씨, 신동빈 롯데그룹 회장, 신유열 롯데바이오로직스 각자대표 겸 롯데지주 미래성장실장을 비롯한 참석자들이 12일 오전 서울 서대문구 이화여자대학교 김영의홀에서 열린 델핀 아르노 크리스챤 디올 꾸뛰르 회장 겸 최고경영자(CEO)의 명예경영학박사학위 수여식에서 박수를 치고 있다. 공동취재

디올 글로벌 앰버서더인 배우 겸 블랙핑크 멤버 지수가 12일 서울 서대문구 이화여자대학교 김영의홀에서 열린 델핀 아르노 크리스챤 디올 최고경영자(CEO) 명예박사 수여식을 마친 뒤 이동하고 있다. 공동취재

◆말수 적은 명품제국 맏딸

델핀은 1975년 4월4일 태어났다. 한 살 아래 친동생 앙투안과 함께 자랐고, 어린 시절에는 아버지의 미국 사업 때문에 뉴욕주 뉴로셸에서 3년을 보냈다. 프랑스어와 영어를 함께 쓰는 학교에 다녔고 10세 무렵 프랑스로 돌아왔을 때는 두 언어를 모두 구사했다.

프랑스로 돌아올 무렵 아버지의 사업도 방향을 크게 틀었다. 베르나르는 1984년 디올을 보유하고 있던 기업을 인수하면서 명품사업에 본격적으로 뛰어들었다. 그는 어린 델핀을 파리 몽테뉴가 30번지의 디올 매장에도 데려갔다. 델핀은 훗날 드레스와 가방, 모자가 가득했던 그곳이 어린 자신에게 “꿈을 꾸게 했다”고 회상했다. 1989년 베르나르는 LVMH의 경영권을 장악했다.

델핀이 기억하는 집안 분위기는 화려함보다는 엄격함에 가까웠다. 어린 시절을 공부와 운동 중심의 “매우 건강하고 차분한 생활”이었다고 했다. 외출은 많지 않았다. 아버지는 저녁식사 전 자녀들의 수학 공부를 봐주곤 했고 토요일 아침에도 회사에 나갔다. 델핀은 가끔 아버지와 할아버지를 따라 사무실에 갔다.

15세 때 부모가 이혼했다. 아버지가 캐나다 출신 피아니스트 엘렌 메르시에와 재혼한 뒤 알렉상드르와 프레데리크, 장 세 아들이 태어났다. 델핀은 앙투안에 이어 세 명의 이복동생까지 둔 다섯 남매의 맏이가 됐다.

가족을 상대로 반항한 적이 있느냐는 미국 패션잡지 보그의 질문에 델핀은 웃으며 “나는 반항한 적이 없다”고 답했다. 지금도 인터뷰에서 자신의 이야기를 길게 풀어놓는 편은 아니다.

어린 시절부터 함께 자란 앙투안은 현재 LVMH에서 이미지·커뮤니케이션·지속가능성 부문을 맡아 경영에 참여하고 있다. 앙투안은 누나의 과묵하고 신중한 성격을 사람들이 오만함으로 오해하기도 한다고 했다. 그러면서 “25세에는 수줍음이라고 부르지만 50세에는 성숙함이라고 부른다”고 말했다.

베르나르 아르노 루이뷔통모에헤네시(LVMH) 회장의 딸이자 크리스찬 디올 최고경영자(CEO)인 델핀 아르노가 지난 5월 11일 서울 소공동 신세계백화점 본점을 방문하고 있다. 연합뉴스

◆향수 판매서 디올 CEO로

델핀이 명품업계 일을 처음 경험한 것은 1990년대 초, 17세 때였다. 디올 매장에서 판매원으로 일하며 향수를 팔았다. 이후 프랑스 EDHEC 경영대와 런던정경대(LSE)에서 공부해 1998년 두 학교를 졸업했다.

졸업한 해에는 아버지 회사가 아닌 글로벌 컨설팅업체 맥킨지에 들어갔다. 2년간 컨설턴트로 일한 뒤 2000년 당시 디올의 수석디자이너였던 존 갈리아노가 자신의 이름을 걸고 운영하던 회사로 옮겼다. 그래픽 디자이너와 제조업체, 공급업체를 찾아 연결하는 일이었다. 갈리아노는 훗날 델핀이 자신이 원하는 것을 빨리 알아차리고 “적절한 사람들을 모을 줄 알았다”고 회상했다.

2001년 델핀은 디올에 합류했다. 2008년에는 부사장에 해당하는 부총괄 책임자가 됐고, 2013년 루이비통으로 옮겨 가방과 신발, 액세서리 등 제품 관련 사업을 총괄했다. 2014년에는 신진 디자이너를 발굴해 지원하는 ‘LVMH 프라이즈’ 출범을 주도했다.

델핀은 상품을 고르는 감각을 설명할 때 아버지를 예로 든다. 베르나르는 가방 15개를 테이블 위에 펼쳐놓으면 그중 어떤 가방이 팔릴지를 곧바로 집어낸다는 것이다. 델핀은 그런 판단은 숫자나 분석만으로 설명하기 어려운 감각이라고 했다. 델핀 자신도 디올과 루이비통에서 오랫동안 제품을 고르고 디자이너를 발굴하는 일을 해왔다.

2023년 2월 델핀은 10년 만에 디올로 돌아왔다. 이번에는 회장 겸 CEO였다. 1946년 설립된 디올을 여성이 이끄는 것은 처음이었다. 취임 직후 친분이 있는 미국 미술상 래리 가고시안에게 전화를 걸어 큰 사무실을 얻었다면서도 “여기 위는 외롭다”고 털어놓기도 했다.

CEO가 되고 얼마 지나지 않아 명품시장은 변곡점을 맞았다. 코로나19 이후 급성장했던 소비가 꺾이고 중국 시장까지 둔화하면서 LVMH의 핵심인 패션·가죽제품 사업도 압박을 받았다. 디올에는 새로운 동력이 필요했다.

델핀이 선택한 사람은 북아일랜드 출신 디자이너 조너선 앤더슨이었다.

둘의 인연은 10년 넘게 거슬러 올라간다. 델핀은 2013년 LVMH가 당시 신예였던 앤더슨의 개인 브랜드 JW 앤더슨에 투자하고 그를 스페인 명품 브랜드 로에베의 크리에이티브 디렉터로 기용하는 과정에 관여했다. 앤더슨은 이후 11년간 로에베의 변신을 이끌었다.

2025년 디올의 새 디자이너를 정해야 할 때 델핀은 다시 앤더슨을 택했다. 델핀은 그를 “그 세대에서 가장 재능 있는 디자이너”라고 평가했다. 그해 6월 앤더슨은 남성복과 여성복, 오트쿠튀르, 액세서리까지 디올의 모든 패션 부문을 책임지게 됐다. 창업자 크리스티앙 디올 이후 한 명의 디자이너가 이 모든 부문을 맡은 것은 처음이었다.

선택의 첫 결과도 나오고 있다. 올해 3분기 LVMH의 패션·가죽제품 부문 매출은 중국 수요 둔화 등의 영향으로 전년 동기보다 5% 줄었다. 반면 LVMH는 실적 발표에서 앤더슨이 디자인한 디올 제품의 수요가 강했다며 여성 기성복과 가죽제품의 판매 호조를 따로 언급했다. 명품시장 전체가 어려운 상황에서 델핀이 10여년 전부터 지켜본 디자이너에게 디올을 맡긴 선택이 실제 경영 성적표로 이어지기 시작한 것이다.

델핀 아르노 크리스챤 디올 꾸뛰르 회장 겸 CEO. 이화여대 제공

◆후계 경쟁 한복판에 선 델핀

델핀에게 디올의 성적이 중요한 이유는 하나 더 있다. 그 뒤에는 아직 주인이 정해지지 않은 LVMH의 다음 자리가 있다.

1949년생인 베르나르는 1989년부터 LVMH를 이끌고 있지만 후계자를 공개하지 않았다. 2025년에는 주주들이 정관을 고쳐 회장 겸 CEO의 연령 상한을 80세에서 85세로 높였다. 베르나르가 원하면 앞으로도 상당 기간 직접 그룹을 이끌 수 있다.

다섯 자녀는 모두 LVMH 안에서 경영 경험을 쌓고 있다. 앙투안은 그룹의 이미지·커뮤니케이션을 맡고 있고, 이복동생 알렉상드르와 프레데리크, 장도 주류·패션·시계 등 그룹 사업에서 경영을 맡고 있다. 베르나르는 누구를 자신의 뒤에 세울지 밝히지 않았다.

대신 한 달에 한 번 다섯 자녀를 파리 LVMH 본사로 부른다. 90분가량 이어지는 점심 자리에서는 그룹 실적과 전략, 인사와 투자 문제까지 테이블에 오른다. 델핀은 아버지에 대해 “우리가 아주 어렸을 때부터 참여시켰다”며 자신의 지식을 자녀들에게 전하려 했다고 말했다.

후계구도를 둘러싼 관심이 커질수록 델핀이 당장 보여줘야 할 것은 오히려 분명하다. 디올에서 어떤 사람을 고르고 어떤 제품을 내놓아 어떤 결과를 만들어내느냐다.

한국도 그 무대 가운데 하나다. 디올은 2022년 이화여대와 여성 인재 양성을 위한 파트너십을 맺었고, 그해 4월 이화여대에서 한국 첫 패션쇼를 열었다. 이후 장학금과 멘토링, 인턴십 프로그램 등을 이어왔다. 이번 명예박사 학위도 이런 인연 위에서 이뤄졌다.

델핀 아르노 크리스챤 디올 꾸뛰르 회장 겸 최고경영자(CEO)가 12일 서울 서대문구 이화여자대학교 음악관 김영의홀에서 열린 명예경영학박사학위 수여식에서 학위를 수여받은 후 이부진 호텔신라 사장과 기념촬영을 하고 있다. 공동취재

한국 재계와의 관계는 더 오래됐다. 델핀과 이부진 호텔신라 사장은 약 30년간 교류해온 것으로 알려졌다. 두 사람의 개인적인 인연과 별개로 LVMH와 호텔신라의 사업 관계는 1991년 루이비통이 서울신라호텔에 국내 첫 매장을 열면서 시작됐다. 2011년에는 신라면세점이 운영하는 인천국제공항에 세계 최초의 루이비통 공항 매장이 문을 열었다.

델핀은 지난 5월에도 아버지와 한국을 찾아 신세계백화점과 롯데백화점 등의 매장을 둘러봤다. 당시 신동빈 회장과 신유열 대표가 롯데백화점 잠실점에서 이들을 맞았다. 6개월 뒤 이번 학위수여식에는 신 회장 부자를 비롯해 정의선 회장, 현정은 회장, 이부진 사장 등이 다시 한자리에 모였다.

12일 행사가 끝난 뒤 델핀과 이부진은 나란히 서서 손으로 하트를 만들며 사진을 찍었다. 델핀은 이날 학생들에게 하나의 정답처럼 따라야 할 리더십은 없다고 말했다. 이어 자신이 지금 맞닥뜨린 과제와도 닮은 말을 남겼다.

“변화에 적응하는 데 그치지 말고, 스스로 변화를 만들어내길 바랍니다.”

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