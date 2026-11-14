커피가 몸속 수분 빼앗는다?…적당량은 물만큼 수분 공급

커피를 마시면 몸속 수분이 빠져나가 탈수 위험이 커진다는 통념과 달리, 커피가 물처럼 체내 수분을 보충하는 데 도움이 된다는 전문가들의 설명이 나왔다. 게티이미지뱅크

커피를 마시면 카페인의 이뇨작용으로 몸속 수분이 빠져나간다고 생각하기 쉽지만, 적당량을 마시면 물처럼 체내 수분을 보충하는 데 도움이 된다는 전문가들의 설명이 나왔다.

커피의 대부분이 물로 구성돼 있어 카페인으로 인한 소변 배출 증가보다 음료를 통해 공급되는 수분의 양이 더 크기 때문이라는 설명이다.

14일 한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면 미국 라이프스타일 전문매체 마사 스튜어트(Martha Stewart)는 지난 10월 3일 ‘커피도 하루 물 섭취량에 포함될까? 전문가들의 답변’이라는 기사에서 이 같은 내용을 보도했다.

◆ 커피의 이뇨작용보다 수분 공급 효과 커

미국의 공인 영양사 앨리사 스몰렌과 로런 매너커는 커피도 하루 수분 섭취량에 포함할 수 있다고 설명했다. 커피의 대부분은 물인 데다 카페인이 소변 배출을 다소 촉진하더라도 전체적으로는 수분을 공급하는 효과가 더 크다는 것이다.

특히 평소 커피를 꾸준히 마시는 사람은 카페인의 이뇨작용에 어느 정도 적응해 소변 배출 증가 효과가 줄어들 수 있다.

이에 따라 커피를 마셨다는 이유만으로 마신 양만큼의 물을 추가로 보충할 필요는 없다는 설명이다.

커피의 대부분이 물로 구성돼 있어 카페인으로 인한 소변 배출 증가보다 음료를 통해 공급되는 수분의 양이 더 크다는 것이 전문가의 설명이다. 게티이미지뱅크

이러한 내용은 과학적 연구 결과로도 뒷받침된다.

영국 버밍엄대 연구진은 2014년 국제학술지 ‘플로스 원(PLOS ONE)’에 커피와 물의 수분 공급 효과를 비교한 연구 결과를 발표했다.

연구진은 평소 커피를 마시는 건강한 남성 50명을 대상으로 하루 200㎖씩 네 잔의 커피 또는 같은 양의 물을 사흘간 마시게 한 뒤 체내 수분 상태를 측정했다.

그 결과 커피를 마신 집단과 물을 마신 집단 사이에 체내 총수분량과 24시간 소변량 등 주요 수분 지표에서 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다.

연구진은 적당량의 커피가 물과 비슷한 수준의 수분 공급 효과를 나타낼 수 있다고 결론 내렸다.

◆ 커피 속 생리활성 성분…만성질환 위험과도 연관

커피에는 카페인뿐 아니라 클로로겐산 등 다양한 생리활성 성분이 들어 있다. 기존 관찰연구에서는 적당한 커피 섭취가 제2형 당뇨병을 비롯한 일부 만성질환의 낮은 발생 위험과 연관된다는 결과도 보고됐다.

다만 이러한 연구 결과가 커피 자체의 질병 예방 효과를 직접 입증하는 것은 아니다. 커피 섭취와 건강 사이의 연관성을 해석할 때는 생활습관 등 다른 요인의 영향도 고려해야 한다.

커피가 수분 섭취에 기여한다고 해서 물을 완전히 대체할 수 있는 것은 아니다. 게티이미지뱅크

전문가들은 건강한 성인이라면 일반적으로 하루 카페인 섭취량 400㎎ 이내에서 커피를 즐길 수 있다고 설명한다.

다만 커피 한 잔에 들어 있는 카페인 양은 원두 종류와 추출 방식, 음료 크기 등에 따라 차이가 크므로 실제 섭취량을 확인하는 것이 좋다.

◆ 물 완전히 대체하긴 어려워…카페인 민감하면 주의

커피가 수분 섭취에 기여한다고 해서 물을 완전히 대체할 수 있는 것은 아니다. 카페인에 민감한 사람은 커피를 마신 뒤 심장 두근거림이나 수면 방해 등 불편을 겪을 수 있어 섭취량을 조절해야 한다. 임신 중인 사람도 카페인 섭취에 주의할 필요가 있다.

결국 커피를 무조건 탈수를 유발하는 음료로 볼 필요는 없다는 것이 전문가들의 설명이다.

적당량의 커피는 기호음료인 동시에 하루 수분 섭취에도 기여할 수 있지만, 개인의 카페인 민감도와 건강 상태를 고려해 마시는 것이 바람직하다.

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