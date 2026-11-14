[속보] 가입자 192만 ‘노란우산’ 개인정보 유출 비상…주민번호 앞 7자리·연락처 노출 정황

소기업과 소상공인의 퇴직금 역할을 하는 대표적 공제제도인 노란우산에서 가입자 개인정보가 유출됐을 가능성이 제기돼 비상이 걸렸다. 재적 가입자 규모가 192만 명에 이르는 대형 공제 플랫폼에서 침해 정황이 포착되면서 소상공인들의 2차 피해 우려가 커지고 있다.

소기업·소상공인 공제제도 ‘노란우산’ 로고. 노란우산 제공

14일 중소기업중앙회는 노란우산 공식 홈페이지에 안내문을 게재하고 개인정보 유출 가능성과 침해사고 발생 사실을 공지했다. 중기중앙회에 따르면 지난 11일 노란우산 홈페이지에 외부 비인가자의 비정상적인 접근이 이루어졌으며, 이 과정에서 일부 고객의 개인정보가 제3자에 의해 조회된 것으로 의심되는 정황이 포착됐다.

유출 가능성이 확인된 정보 항목은 성명과 주민등록번호 앞 7자리, 휴대전화번호, 자택 주소, 자택 전화번호, 이메일 주소, 문자메시지 및 이메일 수신 동의 여부 등이다. 다만 주민등록번호 뒷자리 중 나머지 번호는 복호화가 불가능한 방식으로 암호화해 보관하고 있어 노출되지 않았다고 중기중앙회는 설명했다.

중기중앙회는 사고 인지 직후 공격에 활용된 인터넷주소(IP)를 차단하고 조회 화면의 접근 통제를 강화하는 등 긴급 보안 조치를 시행했으며 한국인터넷진흥원(KISA)에도 침해사고를 정식 신고했다. 또한 개인정보 조회가 의심되는 가입자에게는 개별 안내 문자메시지를 발송했으며 가입자 본인이 노란우산 홈페이지에 접속해 대상 여부를 직접 조회할 수 있도록 조치했다. 피해 상담과 접수를 위한 고객센터(1666-9988) 역시 14일과 15일 주말 동안 임시 운영에 들어간다.

중기중앙회는 이번 사고를 악용한 보이스피싱이나 스미싱 등 2차 피해 예방에 각별히 유의해 달라고 강조했다. 중기중앙회는 “중기중앙회나 노란우산 관계자를 사칭해 금전이나 대출을 요구하는 전화나 문자메시지에는 응해서는 안 된다”며 “아이디 및 비밀번호의 입력이나 변경을 요구하는 전화나 문자메시지에도 응하지 말길 바란다”고 당부했다. 이어 “실제 조회 여부와 피해 범위를 신속히 확인하고 재발 방지를 위해 필요한 조치를 다하겠다”며 “심려를 끼쳐 드린 점을 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

지난 2007년 도입된 노란우산은 소기업·소상공인이 폐업이나 노령, 질병, 재난 등 생계 위협에 대비해 생활 안정과 사업 재기 자금을 마련할 수 있도록 돕는 공제 제도로, 올해 11월 기준 재적 가입자 수는 약 192만 명에 달한다.

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