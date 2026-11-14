환경미화원 뺑소니 사망… 만취 50대 운전자 “귀가 후 음주” 주장

연합뉴스

경기 광명시의 한 도로에서 출근길 배수로를 청소하던 환경미화원을 차량으로 치어 숨지게 한 뒤 달아난 50대 운전자가 사건 발생 1시간 20분 만에 경찰에 긴급체포됐다. 피의자는 검거 당시 음주 상태였으나 사고 이후 집에 돌아와 술을 마셨다고 주장하고 있어 경찰이 정확한 음주 시점을 조사하고 있다.

경기 광명경찰서는 특정범죄가중처벌법상 도주치사 혐의로 50대 여성 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 14일 밝혔다.

◆ 오전 6시 30분쯤 광명 안양천로서 참변…피해자 끝내 사망

경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 6시 30분쯤 광명시 하안동 인근 안양천로에서 승용차를 운전하다가 도로 배수로를 청소하던 서울 금천구청 소속 환경미화원 B씨를 들이받았다. A씨는 사고 직후 별다른 구호 조치를 하지 않은 채 현장을 그대로 이탈한 혐의를 받는다.

사고를 당한 B씨는 출동한 구급대에 의해 심정지 상태로 인근 병원에 긴급 이송됐으나, 치료 중이던 오전 7시 20분쯤 끝내 숨을 거뒀다.

◆ CCTV 추적으로 자택서 검거…‘귀가 후 음주’·진술 번복 쟁점

다른 운전자의 신고를 접수한 경찰은 사고 현장 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 정밀 분석해 A씨의 도주 경로를 추적했다. 경찰은 추적 끝에 사고 발생 약 1시간 20분 뒤인 오전 7시 50분쯤 광명시 하안동에 위치한 A씨의 자택에서 그를 긴급체포했다.

검거 당시 A씨는 술에 취한 상태였던 것으로 파악됐다. 다만 A씨는 경찰 조사에서 사고를 낸 뒤 집에 돌아와 술을 마셨다는 취지로 진술하고 있어, 수사 당국은 사고 발생 시점의 실제 음주운전 여부를 가리는 데 수사력을 모으고 있다.

A씨는 초기 조사에서 사고 사실 자체를 인지하지 못했다고 주장하다가 뒤늦게 혐의를 일부 인정하는 등 진술을 번복하고 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 확보한 사고 차량의 블랙박스 영상과 인근 CCTV 자료, 위드마크 공식 적용 가능성 등을 토대로 정확한 사고 경위와 음주 시점을 규명하는 한편, 사안의 중대성을 고려해 A씨에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있다.

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