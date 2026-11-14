젠슨 황 사임 쇼크에 ‘줍줍’ 나선 개미들…월가 거물의 섬뜩한 경고 “빠져나와라”

인공지능(AI) 반도체 시장을 이끌어온 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 사생활 논란 끝에 전격 물러나면서 글로벌 금융시장이 거센 후폭풍에 휘말렸다. 창업자이자 상징적 리더의 퇴진 여파로 엔비디아의 시가총액 4조 달러 선이 무너진 가운데, 저가 매수에 뛰어든 개인투자자들과 추가 하락을 경고하는 월가 거물 사이의 수 싸움이 치열해지고 있다.

사생활 논란 끝에 전격 사임한 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO). 연합뉴스

14일(한국시간) 금융투자업계와 외신 보도를 종합하면, 13일(현지시간) 뉴욕증시에서 엔비디아 주가는 전 거래일보다 2.01% 하락한 162.85달러에 장을 마쳤다. 종가 기준 시가총액은 약 3조9200억 달러로 주저앉으며 지난해 7월 이후 처음으로 4조 달러 아래로 내려앉았다. 최근 6주 연속 하락세를 이어간 엔비디아는 이번 한 주 동안에만 시총 5730억 달러가 증발해 단일 기업 주간 시총 감소액 기준 역대 최대라는 불명예를 안았다.

이번 주가 급락의 도화선은 황 전 CEO의 갑작스러운 사임이다. 최근 불륜 스캔들과 함께 상대 여성의 중국 스파이 연루 의혹까지 불거지자 황 전 CEO는 지난 12일 자리에서 물러났고, 엔비디아 이사회는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 수장으로 선임했다.

사령탑 공백과 사법·안보 리스크가 겹치자 시장은 극명하게 엇갈린 반응을 보이고 있다. 영화 ‘빅쇼트’의 실제 모델로 유명한 공매도 투자자 마이클 버리는 자신의 뉴스레터를 통해 “엔비디아 강세론자들에게는 다시 한번 빠져나갈 큰 기회가 올 것”이라며 사실상 매도를 권고했다. 버리는 황 전 CEO가 특수목적법인과 차입 구조를 통해 고객사들의 반도체 구매 자금을 뒷받침하며 AI 생태계의 자금 흐름을 주도해 왔다고 진단했다. 그의 퇴진으로 이러한 거대 거래 구조가 약화하면 엔비디아의 현금 흐름과 이익률이 둔화할 수 있다는 분석이다.

반면 개인투자자들은 주가 폭락을 저가 매수 기회로 삼아 공격적으로 물량을 쓸어 담고 있다. 시장 분석업체 반다리서치 집계에 따르면 황 전 CEO 사임 직후 뉴욕증시 개장 30분 만에 개인투자자들은 엔비디아 주식 1억1100만 달러어치를 순매수하며 개장 초반 기준 역대 최대 매수 기록을 세웠다.

한편 이번 사태가 미·중 반도체 패권 경쟁으로 번질 가능성도 제기된다. 미국이 스파이 의혹 등을 명분으로 대중국 반도체 수출 통제를 한층 조일 경우, 중국이 핵심 광물인 희토류 수출 제한 카드로 맞대응하며 양국 간 무역 갈등이 재점화할 수 있다는 관측이 나온다. 시장은 오는 17일 예정된 엔비디아의 3분기 실적 발표와 18~19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 향후 주가 향방을 가를 분수령이 될 것으로 보고 있다.

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