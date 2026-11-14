‘만취 운전’ 고경표 “처분 겸허히 받겠다”…출연 예능 ‘통편집·하차’ 도미노 시작

배우 고경표가 새벽 시간대 만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 내 고개를 숙였다. 고경표 측이 잘못을 인정하고 공식 사과에 나선 가운데, 그가 출연 중이거나 공개를 앞둔 주요 예능 프로그램들에는 ‘통편집’ 비상이 걸렸다.

배우 고경표. 뉴시스

14일 경찰과 방송가 등에 따르면 고경표는 이날 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 일대에서 술에 취한 채 승용차를 몰다 도로 위 청소차를 추돌하는 사고를 냈다. 출동한 경찰이 측정한 고경표의 혈중알코올농도는 0.150%로, 면허 취소 기준(0.08%)을 크게 웃도는 만취 상태였던 것으로 파악됐다.

사고 소식이 알려진 직후 고경표 소속사는 공식 입장을 내고 “고경표의 음주운전 사고와 관련해 심려를 끼쳐 드려 진심으로 죄송하다”며 “본인 역시 잘못을 깊이 인정하고 반성하고 있으며, 향후 경찰 조사와 처분을 겸허히 받겠다”고 밝혔다.

고경표가 즉각 사과했음에도 연예계와 방송가 후폭풍은 거세다. 특유의 유쾌한 이미지로 다수의 인기 예능 프로그램에서 활약해 온 만큼, 제작진들은 주말 긴급 회의에 돌입하며 편집 방향을 고심하고 있다.

당장 MBC ‘놀면 뭐하니?’와 tvN ‘식스센스’ 등 기존 출연분과 재방송 편성, 그리고 박보검·이상이 등과 호흡을 맞추며 기대를 모았던 ‘보검매직컬2’, ‘대탈출’ 등 주요 예능 라인업에 직격탄이 떨어졌다. 방송가 안팎에서는 음주운전에 대한 대중의 엄격한 잣대를 고려할 때 기존 녹화분의 통편집과 향후 일정 하차가 불가피할 것이라는 관측이 지배적이다.

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