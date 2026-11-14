美 전역서 비행기 4시간 넘게 못 떴다…9·11 이후 최대 항공대란

미국 전역에서 4시간 넘게 항공기 이륙이 사실상 중단되면서 항공 운항에 큰 혼란이 빚어졌다. 이번 사태는 2001년 9·11 테러 이후 가장 오랜 시간 이어진 전국 단위의 운항 중단 사태인 것으로 알려졌다.

미 연방항공청(FAA)은 미 동부시간 13일 오후 3시 53분(한국시간 14일 오전 5시 53분) 항로관제센터의 통신 문제를 이유로 미국 전역 공항에 전국 단위 지상 중지(Ground Stop) 조치를 발령했다.

항공편 운항 중단된 워싱턴 레이건 공항. EPA연합뉴스

지상 중지는 목적지 공항의 활주로 폐쇄 등 예상치 못한 상황이 발생하거나 항공교통관리에 차질이 생겼을 때 항공기 운항 흐름을 통제하기 위해 시행하는 조치다. 발령되면 대상 항공기는 FAA의 별도 이륙 허가가 내려질 때까지 지상에서 대기해야 한다. FAA가 발령한 전국 단위 지상 중지는 약 4시간 20분 만인 미 동부시간 이날 오후 8시 15분(한국시간 14일 오전 10시 15분) 해제됐다.

숀 더피 교통부 장관은 지상 중지 해제 직후 백악관에서 열린 브리핑에서 노후화한 항공관제 시스템을 이번 사태의 원인으로 지목했다. 더피 장관은 “오후 3시 36분 전국 관제센터와 터미널 레이더 접근관제소(TRACON)에서 레이더와 통신이 불안정해졌다"며 "레이더 데이터와 항공기와의 교신이 일관성을 잃기 시작했고, 그 시점에 지상 중지를 발령했다”고 설명했다. 그는 “노후화한 시스템에 과부하가 걸리면서 다운됐고, 새로 설치한 장비는 하나도 다운되지 않았다”며 그동안 의회가 항공관제 시스템 개선 예산을 충분히 편성하지 않은 게 이번 사태의 근본 원인이라고 지적했다.

13일(현지시각) 미국 조지아주 애틀랜타의 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항에서 미국 연방항공청(FAA)이 '비상 상황 및 안전상의 이유'로 전국적인 항공기 운항 중단 조치를 내리자 승객들이 터미널에 줄을 서 있다. 로이터연합뉴스

마크웨인 멀린 국토안보부 장관은 같은 브리핑에서 “이번 일이 사이버 공격이나 인공지능(AI) 공격이라는 증거는 전혀 없다”고 말했다.

더피 장관은 지상 중지 발령 당시 3500여대의 항공기가 운항 중이었다고 밝혔다. 지상 중지 발령 이후 이날 중 미국 공항에서 이륙이 예정된 항공기는 3만대였다. 항공편 추적사이트 플라이트레이더24에 따르면 이날 하루 미국 내 항공편은 4700편 이상이 취소되고 1만 편이 지연됐다. 14일 운항분 700편도 이미 취소됐다. 로이터통신은 항공 분석가들을 인용해 이번 사태의 여파로 항공사들이 운항 일정을 정상화하는 데 며칠이 걸릴 수 있다고 전했다.

FAA가 전국 단위 지상 중지 조치를 내린 것은 2023년 1월 11일 이후 처음이다. 당시 계약업체 직원들이 조종사와의 통신에 사용되는 경보 시스템 관련 파일을 실수로 삭제하면서 수천 편의 항공기 이착륙이 약 90분간 지연됐다. 그보다 앞선 전국 단위 항공 운항 중단은 9·11 테러가 발생한 2001년 이뤄졌다.

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