안경 하나에 뚫린 공정성…‘AI 커닝’ 공포에 떨고 있는 시험장 [이슈 추적]

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 열흘 앞둔 9일 서울 시내의한 이동통신 대리점에 인공지능(AI) 스마트안경이 진열돼 있다. 뉴스1

인공지능(AI) 기술이 일상 깊숙이 파고들면서 국가자격시험과 입시 현장의 ‘공정성’이 유례없는 시험대에 올랐다. 일반 뿔테안경과 육안으로 구별하기 어려운 초소형 카메라·음성 안내 탑재형 ‘AI 안경’을 이용한 부정행위 가능성이 수면 위로 떠오르면서다. 오는 19일 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 전문직 시험장 곳곳에서 감독 부실을 성토하는 목소리가 커지자 정부까지 긴급 진화에 나섰다.

15일 수험가와 관계 당국에 따르면 최근 한 유튜버가 스마트 안경을 착용한 채 세무사 기출문제를 실시간으로 스캔해 20분 만에 상위권 합격 점수를 받아내는 실험 영상을 공개하면서 파장이 일파만파 커지고 있다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 열흘 앞둔 9일 서울 시내의한 이동통신 대리점에 인공지능(AI) 스마트안경이 진열돼 있다. 뉴스1

불똥은 실제 올해(제63회) 세무사 시험 최상위권 합격자들에게 튀었다. 온라인 커뮤니티를 중심으로 “고득점자들이 AI 안경을 악용한 것 아니냐”는 의혹이 급속도로 확산하자, 수석 합격자 한원석 씨는 언론 인터뷰를 통해 “고득점이 의심받을 일인가”라며 반박한 데 이어 법률대리인(이돈호 법무법인 노바 대표변호사)까지 선임했다. 한국세무사회가 관계기관에 진상조사를 요청하는 등 논란이 걷잡을 수 없이 커지자 법적 대응에 나선 것이다. 차석 합격자 역시 너덜너덜하게 닳은 수험서를 직접 공개하며 “평생 안경 자체를 써본 적이 없다”고 억울함을 호소했다.

논란이 확산하자 정부와 시험 주관기관도 강경 대응과 진상 파악에 착수했다. 한성숙 국무총리는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “시험의 공정성을 해치는 부정행위에는 무관용으로 대응하겠다”며 “오는 19일 치러지는 수능 시험장마다 스마트안경 전담 인력을 배치하고, 적발 시 시험 무효와 응시자격 박탈은 물론 고발·수사 의뢰까지 엄정 조치하겠다”고 밝혔다.

한성숙 국무총리가 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정책조정회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

시험 주관기관인 한국산업인력공단은 현재까지 구체적인 부정행위 정황은 포착되지 않았다는 입장이다. 공단은 입장문을 통해 “수석 합격자의 1·2차 시험 감독위원 4명에게 확인한 결과 부정행위를 의심할 만한 특이사항은 발견되지 않았다”며 “시험실에 CCTV가 없어 영상 확인은 어렵지만, 현재 2차 시험 논술형 답안지에 대한 전문가 검토를 진행하고 있다”고 설명했다.

이번 사태는 단순한 진실공방을 넘어 현행 시험 감독 시스템의 구조적 허점을 고스란히 드러냈다. 세무사 시험뿐만 아니라 공인중개사, 법학적성시험(LEET·리트) 등 주요 전문직·자격증 시험장 전반으로 의심이 번지면서 수험생들의 불안감이 극에 달하고 있다.

실제 응시생들 사이에서는 “시험장마다 감독관의 전자기기 검사 기준이 제각각이다”, “안경테 두께나 렌즈 반사광을 일일이 확인하지 않고 육안으로만 훑고 지나간다”는 증언이 잇따르고 있다. 최근에는 AI 안경 부정행위를 막기 위해 금속탐지기 도입과 시험 감독 강화를 요구하는 국회 국민동의청원까지 등장했다.

전문가들은 웨어러블 AI 기기의 소형화·고도화 속도를 아날로그식 시험 관리 규정이 전혀 따라가지 못하고 있다고 지적한다. 최신 AI 안경은 카메라 렌즈가 프레임 내부에 매립돼 있고, 골전도 스피커를 통해 외부로 소리가 새어나가지 않아 감독관이 코앞에서 지켜봐도 적발이 사실상 불가능에 가깝다.

수험생 김모(31)씨는 “수년간 청춘을 바쳐 준비한 시험이 최첨단 기기 하나에 무력화될 수 있다는 생각에 허탈감이 크다”며 “선의의 고득점자까지 의심받는 비극을 막으려면 전자기기 반입 차단과 전수 검사 시스템을 전면 재정비해야 한다”고 말했다.

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