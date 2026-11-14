‘사상 첫’ 미·중·러 정상회담 19일 개최…“트럼프·김정은 회담 예정 없어”

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일 중국 선전에서 3자 회담한다. 미·중·러 3자 정상회담은 사상 처음이다.
13일(현지시간) AFP 통신 등 외신에 따르면 올리비아 웨일스 백악관 공보 담당은 기자들에게 미·중·러 정상이 17∼19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 3자 회동을 한다고 밝혔다. 웨일스는 “트럼프 대통령은 다른 의제들과 더불어 전 세계 핵무기 감축 문제를 논의하겠다는 입장을 분명히 해왔다”며 “트럼프 대통령은 이러한 핵확산이 매우 위험하다고 보고 있다”고 설명했다.
미 정부 고위 당국자들에 따르면 트럼프 대통령은 이번 3자 회담에서 핵 감축과 함께 현재 진행 중인 대(對)이란 전쟁 문제를 의제로 올릴 예정이다. 우크라이나 전쟁은 논의하지 않을 것으로 보인다. 익명을 요구한 미 고위 당국자는 “트런프 대통령은 시 주석, 푸틴 대통령과의 3자 회담에서 이란 문제를 논의할 의향이 있다”면서도 우크라이나 전쟁에 대해서는 미국이 러시아, 우크라이나와 함께 가동 중인 ‘완전히 별개의 협상 트랙’이 있다고 선을 그었다.
관심을 끈 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간 만남은 이뤄지지 않을 전망이다. 로이터통신은 당국자를 인용해 트럼프 대통령이 15~17일 필리핀 마닐라에서 열리는 동남아시아국가연합(ASEAN) 정상회의나 17~19일 중국 선전에서 열리는 APEC 정상회의 계기로 김 위원장과 별도로 만날 계획은 현재로선 없다고 전했다.
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