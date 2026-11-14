한국외대 페르시아어·이란학과 설립 50주년…‘페르시아위크’ 개최

한국외국어대학교 페르시아어·이란학과(학과장 유달승 교수)가 설립 50주년을 맞아 지난 9∼13일 ‘2026 페르시아위크’를 열었다. 페르시아어 말하기대회와 한국문학 번역대회, 동문 진로 토크콘서트 등이 닷새간 이어졌다.

한국외대 페르시아어·이란학과 제공

행사 마지막 날인 13일에는 서울 한국프레스센터에서 홈커밍데이가 열렸다. 이날 행사에서는 학과 50주년사 소개에 이어 고(故) 김정위 명예교수 추모 영상이 상영됐다. 말하기·번역대회 시상식과 발전기금 전달식, 청년세대 비전 선포식도 열렸다. 재학생들은 학과 활동을 보고하고 직접 만든 영상을 선보였다.

지난 9일 열린 제5회 페르시아어 말하기대회에는 아흐마드 에르파니안 주한이란대사와 외교부 관계자 등이 참석했다. 본선 진출자 9명이 실력을 겨룬 가운데 오수연(26학번)씨가 대상을, 김민성(26학번)·이예원(25학번)씨가 최우수상을 받았다. 11일 열린 한국문학 페르시아어 번역대회에는 재학생 14명이 참가했다. 대상은 박수완(25학번)씨에게, 최우수상은 임효린(25학번)·홍서우(24학번)씨에게 돌아갔다.

지난 10일과 12일에는 각각 언론계와 금융계 동문이 참여한 진로 토크콘서트가 열렸다. 동문들은 재학생들과 취업 준비 과정과 현장 경험을 주제로 이야기를 나눴다.

페르시아어·이란학과는 1976년 이란어과로 문을 열었다. 학과는 설립 50주년을 기념하고 동문과 재학생의 교류를 넓히기 위해 이번 행사를 마련했다.

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