도넛 5개 모으면 크리스마스 케이크…유통업계 겨울 신메뉴 경쟁

도넛 5개를 모으면 크리스마스 케이크가 되고, 겨울철 인기 재료인 딸기와 밤, 흑임자는 아이스크림과 음료로 변신한다. 크리스마스를 한 달여 앞두고 유통업계가 겨울 한정 메뉴를 잇달아 선보이며 연말 소비자 잡기에 나섰다.

롯데GRS 제공

14일 업계에 따르면 크리스피크림 도넛과 백미당, 더벤티 등은 겨울철 선호도가 높은 재료를 활용한 신제품을 출시했다. 투썸플레이스와 파리바게뜨, 파스쿠찌 등은 크리스마스 케이크를 앞세워 사전예약 경쟁에 들어갔다.

롯데GRS가 운영하는 크리스피크림 도넛은 겨울 시즌 신제품 '렛츠 겟 메리(Let’s Get MERRY!)' 5종을 선보였다. 지난 5년간 자사 앱 재구매율과 온라인 트렌드 자료 등을 분석해 피스타치오와 토피넛, 헤이즐넛, 밤, 애플시나몬 등 겨울철 선호도가 높은 맛을 골랐다.

신제품은 피스타치오향 크림을 넣은 '크리스마스 트리', 토피넛 크림과 우유크림을 조합한 '어리둥절 크림산타', 헤이즐넛과 다크초콜릿을 활용한 '까망이 초코루돌프', 공주밤 필링을 넣은 '해피마롱 스노우맨', 애플시나몬 필링의 '펑키애플 오너먼트'다.

눈길을 끄는 것은 도넛의 모양이다. 5종을 삼각형으로 만들어 한데 모으면 크리스마스 케이크처럼 꾸밀 수 있도록 했다. 각각 나눠 먹거나 연말 홈파티용 디저트로 활용할 수 있다. 제품은 12월 29일까지 한정 판매하며 단품 가격은 3500~3800원이다.

남양유업의 백미당은 겨울딸기 시즌을 맞아 신제품 7종을 순차적으로 출시한다. 지난 11일에는 카스텔라 시트 사이에 유기농 우유아이스크림을 넣은 '아이스크림 샌드' 딸기·우유 2종을 선보였다.

오는 19일에는 국내산 설향 딸기를 활용한 딸기 소프트 아이스크림과 딸기 아이스크림 라테 등 매장 시즌 메뉴 4종을 추가한다. 12월에는 생딸기 아이스크림도 선보일 예정이다. 겨울에 수요가 늘어나는 딸기를 아이스크림과 음료, 샌드 디저트로 확대한 것이 특징이다.

커피 프랜차이즈 더벤티는 겨울 신메뉴 3종을 내놓았다. '미드나잇 퍼플 뱅쇼'는 시트러스의 상큼한 맛과 와인 향을 조합한 보라색 음료다.

'번트 흑임자 크림 라테'와 '번트 흑임자 슈페너'는 흑임자의 고소한 맛에 캐러멜화한 설탕을 더했다. 딸기나 초콜릿 대신 흑임자를 앞세워 겨울 음료의 선택 폭을 넓혔다.

메가MGC커피도 겨울 시즌 신메뉴 5종을 출시했다. 음료 3종과 푸드 2종을 함께 구성해 간식뿐 아니라 가벼운 식사 수요까지 공략한다.

음료는 진한 초콜릿에 체리잼을 더한 '딥 초코 체리 프라페', 율무와 모찌펄을 넣은 '쫀득 모찌 밀크티', 매실과 모과를 조합한 '매실 모과차'다. 푸드 메뉴로는 '바삭허니 엠지씨네 컵치킨'과 '엠지씨네 마라 떡볶이'를 내놨다.

매콤한 떡볶이에 달콤한 프라페를 곁들이거나 컵치킨을 먹은 뒤 매실 모과차를 마시는 식으로 메뉴 간 조합도 제안했다. 음료와 디저트 중심이던 카페 메뉴를 간편식까지 확대한 셈이다.

연말 케이크 시장에서는 딸기와 초콜릿을 활용한 신제품 경쟁이 치열하다.

파리바게뜨는 '2026 홀리데이 케이크'를 선보이고 파바앱과 해피오더앱을 통해 사전예약을 진행하고 있다. 딸기를 활용한 시그니처 케이크 브랜드 '베리밤'을 중심으로 트리와 무스, 캐릭터 케이크 등을 준비했다.

지난해 겨울 선보인 베리밤은 올해 6종으로 제품군을 확대했다. 대표 신제품인 '베리밤 와르르'는 치즈크림을 더한 케이크 위에 생딸기를 올렸다. '베리밤 파티'는 딸기 콤포트를 층층이 쌓은 2단 케이크로 연말 모임을 겨냥했다.

투썸플레이스는 기존 인기 제품인 '스트로베리 초콜릿 생크림 케이크(스초생)'를 새롭게 구성한 '크림탑 스초생'을 지난 13일 출시했다.

신제품은 블랙 코코아를 사용한 초콜릿 시트와 다크 가나슈 크림, 발로나 초콜릿 크런치볼에 바닐라빈 마스카포네 생크림을 더했다. 기존 스초생의 딸기와 초콜릿 조합에 크림의 풍미와 식감을 강화했다.

투썸플레이스는 오는 18일까지 공식 앱 '투썸하트'에서 회원을 대상으로 신제품 사전예약 20% 할인 쿠폰을 선착순 제공한다. 예약 제품은 12월 1일부터 31일까지 지정한 날짜에 받을 수 있다.

파스쿠찌도 크리스마스 시즌 케이크 6종을 선보이고 사전예약을 받고 있다. 올해는 '더 미라클(THE MIRACLE)'을 주제로 트리와 산타, 루돌프 등 크리스마스 장식을 케이크에 적용했다.

특히 스와로브스키가 전개하는 '카페 스와로브스키'와 협업한 '크리스탈 스완'을 사전예약 한정 제품으로 내놨다. 화이트 초콜릿 무스에 바닐라 글레이즈와 레몬 젤리를 더하고 분홍색 백조 모양의 초콜릿으로 장식했다.

트리 모양의 '미라클 스노우 트리', 딸기와 라즈베리를 활용한 '메리 베리 레드', 산타 모양의 '리틀 스노우 산타' 등도 준비했다.

사전예약 할인 경쟁에도 나섰다. 파스쿠찌는 해피오더앱을 통해 오는 22일까지 케이크를 예약하면 30%, 23일부터 12월 17일까지 예약하면 25% 할인 혜택을 제공한다.

업계의 겨울 신제품 경쟁은 크게 두 갈래로 나뉜다. 딸기와 밤, 흑임자 등 익숙한 식재료를 음료와 디저트로 선보이는 한편, 크리스마스 케이크에 캐릭터와 장식을 더해 연말 선물 수요를 공략하는 방식이다.

예약 할인도 경쟁 수단이 됐다. 크리스마스 직전 수요가 몰리는 케이크 시장에서 소비자의 구매를 미리 확보하려는 움직임이다. 겨울 한정 메뉴가 단순한 계절 상품을 넘어 연말 매출을 확보하기 위한 수단으로 자리 잡고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지