호텔 밖 안 나가도 조식부터 와인까지…20만원대 ‘올인클루시브’ 호캉스 경쟁

호텔에서 하룻밤을 보내며 아침 식사부터 오후 디저트, 저녁 와인까지 즐기는 호캉스 상품이 눈길을 끌고 있다. 객실에 조식만 포함하던 방식에서 벗어나 티타임과 해피아워까지 묶은 상품이다. 호텔 밖으로 나가지 않고 식사와 휴식을 해결할 수 있다는 점을 앞세웠다.

이랜드 제공

14일 호텔업계에 따르면 이랜드파크는 켄싱턴호텔 여의도와 켄트호텔 광안리 바이 켄싱턴에서 '라운지 올인클루시브' 패키지를 내년 1월 31일까지 선보인다. 객실 1박에 조식 뷔페와 오후 티타임, 저녁 해피아워가 포함된다.

켄싱턴호텔 여의도의 패키지 가격은 세금 포함 20만9900원부터다. 호텔 14층 '더 뷰 라운지'에서 한강을 바라보며 식음료 서비스를 이용할 수 있다.

오후 3시부터 5시까지는 웰컴 티와 시그니처 디저트를 제공한다. 오후 6시부터 9시까지 운영하는 해피아워에는 맥주와 와인, 안주류를 무제한으로 즐길 수 있다. 다음 날 아침에는 조식 뷔페가 마련된다. 정오 레이트 체크아웃도 포함된다.

켄트호텔 광안리 바이 켄싱턴은 19만9900원부터다. 15층 프런트 라운지에서 광안리 해변과 광안대교를 바라보며 식사를 즐길 수 있다.

오후 1시부터 4시 30분까지 차 2종과 3단 디저트, 로제 와인으로 구성된 애프터눈 티 세트를 제공한다. 오후 6시부터 9시까지는 주류와 제철 과일, 치즈 등을 무제한으로 맛볼 수 있다. 조식에는 기장 미역국과 부산 돼지국밥 등 지역 특색을 살린 메뉴가 나온다.

이 같은 식음료 결합 서비스는 국내 특급호텔의 클럽 라운지에서도 찾아볼 수 있다.

그랜드 하얏트 서울은 '그랜드 클럽'에서 콘티넨탈 조식과 낮 시간 스낵, 이브닝 칵테일을 제공한다. 조식은 오전 7시부터 10시 30분까지, 스낵 서비스는 오후 1시부터 5시까지 운영한다.

클럽 객실이나 스위트룸 투숙객 등이 이용할 수 있으며, 일부 하얏트 멤버십 상위 등급 고객에게도 혜택이 제공된다. 주말과 성수기에는 이브닝 칵테일을 2부제로 운영할 수 있다.

메리어트 계열 호텔도 라운지 식음료 서비스를 운영하고 있다.

JW 메리어트 호텔 서울은 9층 이그제큐티브 라운지에서 오전 6시 30분부터 10시까지 조식을 제공한다. 오후 4시 30분부터 9시까지는 이브닝 오르되브르를 운영한다. 해당 서비스는 1박당 1회, 1시간으로 이용이 제한된다.

JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울은 10층 이그제큐티브 라운지에서 오전 6시부터 10시까지 조식을 제공한다. 오전 10시 30분부터 오후 10시까지는 스낵과 커피, 차를 이용할 수 있으며 오후 5시부터 7시까지 이브닝 칵테일이 마련된다. 두 호텔 모두 이그제큐티브 객실 이상 투숙객 등을 대상으로 운영한다.

서울신라호텔도 23층 '더 이그제큐티브 라운지'에서 조식과 애프터눈 티, 해피아워를 제공한다. 롯데호텔 월드 역시 28층 클럽 라운지에서 조식과 티타임, 저녁 식음료 서비스를 운영한다.

호텔별 서비스 방식에는 차이가 있다. 켄싱턴호텔은 일반 고객이 선택할 수 있는 별도 숙박 패키지로 조식부터 해피아워까지 묶어 판매한다. 하얏트와 메리어트 등은 주로 클럽 라운지 혜택이 포함된 객실을 예약한 투숙객에게 서비스를 제공한다.

식음료 제공 범위도 다르다. 저녁에 주류와 간단한 안주를 제공하는 호텔이 있는가 하면 별도의 메인 요리를 마련하는 곳도 있다. 해피아워가 반드시 저녁 식사를 대신할 수 있는 것은 아니다.

소비자들은 패키지 가격뿐 아니라 라운지 이용 인원과 주류 제공 범위, 이용 시간 등을 확인할 필요가 있다.

호텔에서 머무는 시간이 길다면 식음료 결합 상품이 유리할 수 있지만, 외부 관광과 맛집 방문이 목적이라면 객실만 예약하는 편이 더 경제적일 수도 있다.

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