수험표 한 장에 워터파크 1만원…에버랜드·롯데월드도 수능 할인 경쟁

2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 호텔·리조트와 테마파크 업계가 수험생 잡기에 나섰다. 수험표만 제시하면 워터파크를 1만원에 이용할 수 있고, 인기 놀이공원도 2만원대에 입장할 수 있다. 숙박권을 최대 84% 할인하는 행사까지 등장했다.

금호리조트 제공

14일 업계에 따르면 금호리조트와 에버랜드, 롯데월드, 레고랜드 등 주요 레저업체들이 수험생과 가족 여행객을 겨냥한 할인 행사를 잇달아 선보이고 있다. 오는 19일 수능이 끝난 뒤 친구들과 떠나는 당일 여행은 물론 연말 가족 여행 수요까지 확보하려는 움직임이다.

금호리조트는 전국 주요 사업장에서 수험생 전용 할인과 가족 여행객을 위한 숙박 특가 행사를 진행한다.

충남 아산의 천연 온천수 워터파크 아산스파비스는 다음 달 31일까지 수험생에게 종일권을 1만원에 판매한다. 함께 방문하는 가족이나 친구도 인원 제한 없이 1인당 2만원에 이용할 수 있다. 입장할 때 2027학년도 수능 수험표를 제시하면 된다.

전남 화순의 금호화순스파리조트도 이달 말까지 수험생에게 화순아쿠아나 입장권을 50% 할인한다. 조식 뷔페와 리조트 내 편의점 커피 메뉴도 반값에 이용할 수 있다.

금호제주리조트는 11월 한 달간 투숙객과 제주도민에게 제주아쿠아나 온수풀 입장료를 1만원 할인해 준다. 수험생이 아니어도 적용받을 수 있는 혜택이다.

숙박 할인도 마련했다. 금호리조트는 수능 당일인 19일 오후 7시 여행 플랫폼 NOL에서 약 1시간 동안 라이브 특가 방송을 진행한다.

통영·화순·설악·제주 등 전국 4개 리조트의 객실 숙박권과 조식 2인 이용권, 워터파크 2인 이용권 등을 묶은 상품을 정상가 대비 최대 84% 할인해 판매한다.

상품에 따라 부대시설 이용 할인과 오션뷰 객실 업그레이드 혜택도 제공한다. 특가 상품은 25일까지 구매할 수 있으며, 이용 기간은 내년 1월 31일까지다. 다만 최대 할인율은 일부 상품에 적용되는 만큼 실제 판매 가격과 객실별 이용 조건을 확인해야 한다.

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드도 수험생 할인 경쟁에 뛰어들었다.

에버랜드는 지난 11일부터 다음 달 31일까지 대입 수험생에게 종일 이용권을 2만원에 제공한다. 수험생과 함께 방문하는 고객도 최대 3명까지 1인당 3만원에 입장할 수 있다.

혜택을 받으려면 에버랜드 스마트 예약을 통해 사전에 방문을 신청해야 한다. 현장에서 수능 수험표와 신분증, 수시 합격증 등 수험생임을 확인할 수 있는 서류를 제시하면 된다.

수능이 끝난 뒤 즐길 거리도 마련돼 있다. 놀이기구 모니모러쉬와 더블락스핀, 썬더폴스 등을 이용할 수 있고, 좀비 테마 체험 공간인 블러드시티 제로는 22일까지 운영된다.

롯데월드는 수능 당일인 19일부터 전국 4개 사업장에서 할인 행사를 시작한다.

서울 잠실 롯데월드 어드벤처는 수험생에게 종합이용권을 2만7000원에 판매한다. 롯데월드 어드벤처 부산은 2만원이다. 두 곳 모두 12월 31일까지 할인 혜택을 제공한다.

롯데월드 아쿠아리움과 서울스카이도 행사에 참여한다. 수험생은 아쿠아리움을 1만8500원, 서울스카이를 1만6500원에 이용할 수 있다. 두 시설의 할인 기간은 11월 30일까지다.

롯데월드의 수험생 할인은 현장 매표소에서 2027학년도 수능 수험표와 신분증 등 증빙 서류를 제시하는 방식으로 운영된다.

강원 춘천의 레고랜드 코리아 리조트는 수험생을 대상으로 '고생했수능' 프로모션을 진행한다.

다음 달 18일까지 수험생 본인에게 1일 입장권 40% 할인 혜택을 제공한다. 함께 방문한 가족이나 친구도 최대 3명까지 30% 할인받을 수 있다.

놀이공원 안에서도 혜택이 이어진다. 기프트숍 정가 상품과 파크 내 식음료를 각각 10% 할인한다. 할인은 현장 구매에 적용되며 신분증과 수험표 또는 이에 준하는 증빙 서류를 제시해야 한다.

행사 기간에는 횟수 제한 없이 혜택을 받을 수 있지만 방문할 때마다 증빙 서류를 다시 제시해야 한다.

아쿠아리움 업계도 할인 경쟁에 가세했다.

씨라이프 코엑스 아쿠아리움은 11월 19일부터 12월 18일까지 수험생 본인에게 입장권을 50% 할인한 1만7500원에 판매한다. 정상가 3만5000원의 절반이다. 기프트숍 상품도 20% 할인한다.

씨라이프 부산 아쿠아리움 역시 같은 기간 수험생 입장권을 정상가 3만2000원에서 1만6000원으로 낮춘다. 기프트숍에서는 10% 할인 혜택을 제공한다.

두 아쿠아리움 모두 수험생 본인에게만 입장권 할인이 적용된다. 현장 매표소에서 수험표를 제시해야 하며 다른 할인 행사와 중복 적용되지 않는 조건도 있다.

경기 과천 서울랜드도 수험생 할인 행사를 진행하고 있다. 이달 1일부터 12월 31일까지 수험생 특별 할인 가격인 2만500원에 파크이용권을 판매한다.

이번 수능 마케팅의 특징은 수험생 본인 할인에 그치지 않는다는 점이다.

금호리조트 아산스파비스는 동반 인원 제한 없이 할인 가격을 적용하고, 에버랜드와 레고랜드는 수험생과 함께 방문하는 가족·친구에게도 별도 혜택을 제공한다.

업체들은 수능 직후의 당일 나들이 수요와 연말·겨울방학 여행 수요를 함께 겨냥하고 있다. 테마파크는 입장료를 낮춰 방문을 유도하고, 리조트는 객실과 조식·워터파크를 묶어 숙박 수요를 확보하는 방식이다.

할인 기간과 이용 방법은 업체마다 다르다. 에버랜드는 사전 스마트 예약이 필요하지만 레고랜드와 씨라이프 아쿠아리움의 수험생 할인은 현장 결제 방식이다. 일부 시설은 수험생 본인에게만 혜택을 주고, 일부는 동반 고객까지 할인한다.

수험표뿐 아니라 신분증 등 추가 증빙을 요구하는 곳도 있어 방문 전에 적용 대상과 할인 기간, 예약 조건을 확인할 필요가 있다. 특히 연말까지 진행되는 행사와 11월에 끝나는 행사가 섞여 있어 이용 시기에 따라 혜택이 달라질 수 있다.

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