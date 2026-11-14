모레노호, 반목 뒤로하고 나선 사우디전서 42년 만의 3실점 패배

모레노호 태극전사들이 반목을 뒤로하고 나선 중동 원정 2연전의 첫 경기에서 사우디아라비아에 42년 만의 3실점 패배를 당했다.



로베르트 모레노 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 14일 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와 평가전에서 2-3으로 졌다.

13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 한국 대표팀 선수들이 실점한 뒤 아쉬워하고 있다. 연합뉴스

한국이 사우디아라비아에 진 건 2005년 8월 16일 2006 독일 월드컵 최종예선 0-1 패배 이후 21년 만이다.



사우디아라비아에 3골 이상을 내주고 진 것은 무려 42년 만의 일이다. 1984년 로스앤젤레스 올림픽 최종예선에서 사우디아라비아에 4-5로 패한 이래 처음으로 3실점 했다.



사우디아라비아는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 55위로 한국(32위)보다 23계단 아래에 있다. 아시아축구연맹(AFC) 가맹국 중에서는 한국이 4번째, 사우디아라비아가 5번째로 랭킹이 높다.



한국은 사우디아라비아와 역대 전적에서 5승 9무 6패로 열세에 놓였다.



이번 중동 원정 뒤 거취가 불투명한 모레노 감독은 한국 대표팀을 이끌며 5경기에서 2승 1무 2패를 기록했다.

<연합>

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