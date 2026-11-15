홍대 떠난 힙합 청년들… 제주서 새로운 무대와 씬을 만들다 [한국힙합 정정보도]

세계일보는 한국힙합 30년을 기록한 다큐멘터리 <한국힙합 정정보도>를 유튜브 채널에 공개했습니다. 다큐 제작을 위해 만난 1세대 래퍼와 청년 래퍼, 평론가, 리스너와의 대화는 42분에 다 담기지 않았습니다. 못다 한 이야기를 온라인 연재로 이어 갑니다.

“서울에는 저 같은 사람 1만명 있어요”

그들 중 한 사람. 꿈을 안고 서울로 올라온 청년들이 서울 생활을 하며 자주 마주하는 생각 중 하나다. 사람이 많은 도시인 만큼 능력이 출중한 사람도 많다. 그 속에서 자신만의 존재감을 드러내기란 쉽지 않다. 음악씬에서는 더욱 그렇다. 힙합을 좋아해 홍대에 발을 들였지만, 자신과 비슷한 꿈을 꾸고 비슷한 음악을 하는 사람들이 수만 명이다. 경쟁에 지치고 인간관계에 지친다. 수많은 사람 사이에서 과연 내가 두드러질 수 있을까. ‘그들 중 하나’라는 말에 자조하며 스스로를 갉아먹는 청년들도 적지 않다.

래퍼 노승언(35)과 프로듀서 배상철(30)은 그런 서울을 떠나 제주로 내려왔다. 연고하나 없었지만 자영업 등 제 나름대로의 목표가 있었다. 서울을 떠날 때만 해도 제주에서 힙합을 계속할 수 있으리라고는 생각하지 못했다. 하지만 이들은 오히려 힙합씬이랄 것조차 없던 제주에서 새로운 씬을 만들어가고 있다. 서울에서 알음알음 알고 지내던 두 사람은 제주에서 다시 만나 힙합 그룹 에브리씽(EVERYTHING· 모든 것)을 결성했다.

서울에서 쌓은 경험은 제주에서 활동하는 데 든든한 밑거름이 됐다. 수도권 인맥을 제주로 연결하는 한편, 제주에서 힙합 꿈을 키우는 청년들에게 자신들의 경험을 나누기도 했다. 이제 제주에 완전히 뿌리내린 이들은 서울의 치열함과 소란스러움에서 벗어나 각자의 생계를 꾸리면서도 누구보다 즐겁게 힙합을 하고 있다. 이들을 지난 8월 20일 제주에서 만났다. 다음은 일문일답.

에브리씽(EVERYTHING)팀. 에브리씽 제공

* EVERYTHING팀 멤버 -배상철(30) / 프로듀서 / badhoc -노승언(35) / 래퍼 / OVRSIZE -박유진(30) / 래퍼 / yu$h -김덕(24) / 래퍼 -문상현(18) / 래퍼 -이일녕(31) / 기타리스트·프로듀서 -최세민(27) / 기타리스트·래퍼·프로듀서 / Lil Num.B

◆서울 떠난 힙합 청년들, 제주서 힙합씬 만들어

─팀 소개 부탁드린다.

승언: 에브리씽이라는 힙합 팀이다. 제주 토박이가 아닌 외지인들이 제주에 모여 만든 팀이다. 제주 로컬 아티스트들과 함께하면 더 의미 있는 활동을 할 수 있겠다고 생각해 지역 아티스트들도 팀에 합류하게 됐다. 김덕, 문상현 등을 만나 함께 작업하자고 제안했고, 공연을 계기로 활동하게 됐다.

상철 : 원래 음악을 하던 세 명의 외지인이 먼저 모여 팀을 꾸렸다. 제주에 내려와 살아보니 삶이 너무 만족스러웠고, 아예 제주에 정착하고 싶다는 생각이 들었다. 음악을 하는 사람들인 만큼 제주에서 계속 활동하려면 제주에도 힙합씬이 있어야 한다고 생각했다. 우리부터 열심히 활동하면 씬이 생기고, 또 그게 팀이 계속 음악을 할 수 있는 원동력이 될 수 있을 것 같았다.

에브리씽(EVERYTHING)팀 멤버 노승언(오버사이즈). 에브리씽 제공

─팀 이름에 담긴 의미는 무엇인가.

상철 : 제주에 내려온 뒤 오버사이즈와 다른 팀원이 먼저 만나고 있었다. 내가 합류하면서 함께 만든 노래가 ‘에브리씽(Everything)’이었다. 노래 제목이 우리와 어울린다고 생각해 팀 이름으로 정했다.

─힙합을 시작하게 된 계기가 궁금하다.

승언 : 특별한 계기가 있었다기보다는 자연스럽게 스며들었다. 어렸을 때 하필 처음 접한 음악이 힙합이었다. 장르를 인식하기 전부터 음악으로 받아들인 셈이다. 그렇게 자연스럽게 힙합 문화를 하나씩 받아들였다.

상철: 랩 음악은 어렸을 때부터 좋아했지만 힙합 자체를 좋아하게 된 것은 성인이 된 이후다. 대학에서 힙합 동아리 활동을 하면서 음악을 직접 만들어보고 공연이나 클럽에도 가면서 음악 너머의 문화를 경험했다. 그전까지는 주변에 힙합을 좋아하는 사람이 없어 혼자 음악을 듣는 정도였다.

─제주에 오게 된 계기를 알려달라.

승언 : 2024년 1월 자영업을 하려고 왔다. 처음엔 일이 잘 풀리지 않아 육지로 돌아갈까 고민하기도 했지만 이곳에서 직장을 얻고 자리를 잡게 됐다. 제주에서 음악 활동을 할 때 얻는 이점도 분명히 있다고 생각했다.

상철 : 연인을 따라 제주로 내려왔다. 내려올 때만 해도 서울에서 하던 만큼 음악을 하기는 어렵겠다고 생각했다. 어렸을 때만 해도 음악은 홍대에서만 할 수 있다는 인식이 있었기 때문이다. 그런데 제주에서 여러 음악인을 만나면서 서울에서 활동할 때보다 오히려 더 열심히 음악을 할 수 있겠다는 생각이 들었다.

제주 힙합 크루 에브리씽(EVERYTHING)팀 프로듀서 배상철. 최상수 기자

─제주에서 음악 활동을 하는 것의 장점은 무엇인가.

승언 : 서울에서는 음악과 크게 관계없는 사람들과도 어울리게 되고, 그런 이들과 술을 마시거나 많은 시간을 보내기도 한다. 제주에서는 그 관계가 어느 정도 정리된다. 음악을 하는 데 도움이 되지 않는 사람들과의 네트워킹이 끊어지면서 오히려 음악에 집중할 수 있는 환경이 만들어졌다.

상철 : 음악 생활에 도움이 되는 사람도 있지만 그렇지 않은 사람도 있다. 제주에 오면서 그런 관계가 끊어지는 것이 단점이자 장점이었다. 오히려 관계가 정리되면서 내가 해야 할 일을 할 시간이 늘어났다. 예전에는 사람들과 노는 게 더 재미있어 시간을 많이 쓰기도 했는데, 제주에서는 음악에 더 집중할 수 있게 됐다.

─제주 힙합씬 상황은 어떤가.

승언 : 처음 제주에 왔을 때는 주변에 음악을 하는 사람이 있는지조차 몰랐다. 공연을 하려면 공연자뿐 아니라 관객도 있어야 하는데, 누가 힙합을 좋아하는지조차 알기 어려웠다. 혼자 음악을 해야 하는 상황이었는데, 수소문 끝에 현재 팀 멤버를 찾아가 도움을 요청했다.

상철 : 제주에는 밴드씬이 활발하게 형성돼 있지만 힙합씬은 사실상 없다고 느꼈다. 힙합을 소비하는 사람들은 분명히 있는데 정작 음악을 하는 사람들을 찾기는 어려웠다.

◆“제주에서도 충분히 잘될 수 있다”… 지역에서 음악을 한다는 것

─팀을 꾸린 뒤 제주 힙합씬이 어느 정도 만들어졌다고 보나.

승언 : 처음 왔을 때보다는 네트워크가 구축돼 가고 있지만, 아직 완전히 씬이 형성됐다고 말하기는 어렵다. 조금씩 성과를 얻어가는 단계다. 힙합 동아리와도 연결점이 생겼고, 힙합을 하고 싶어 하는 친구도 하나둘 생겼다. 한 친구와 멤버 김덕이 함께 노래를 만들어 지금까지 세 곡 정도 발매하기도 했다. 그런 것이 의미 있는 성과라고 생각한다.

상철: 인터뷰 요청을 받았을 때 우리가 제주에서 활동하는 사람들로 인식되고 있다는 것을 확인했다. 에브리씽팀을 제주도에서 힙합을 하는 사람들로 알고 있다는 사실이 반가웠다.

─지역을 기반으로 음악 활동을 하는 것에 대한 의미는 무엇이라고 생각하나.

상철 : 요즘은 지역이 크게 중요하지 않은 것 같다. 마음만 먹으면 서울을 오갈 수 있고, 작업도 온라인으로 할 수 있다. 오히려 독립 아티스트라면 자신의 이야기를 얼마나 담아낼 수 있느냐가 중요하다고 생각한다. 자신이 살고 자란 지역은 그 사람을 드러내는 큰 부분 중 하나다. 그런 점에서 제주도는 굉장히 매력적이다.제주에서 나고 자란 친구들은 강력한 무기를 가지고 태어나는 것이다. 지역에서 만나는 새로운 아티스트들에게도 자신의 이야기를 음악에 많이 담았으면 좋겠다고 이야기한다.

─서울에서 활동할 때와 제주에서 활동할 때의 차이는 무엇인가.

상철 : 서울에서 활동하면 공연을 보러 가거나 클럽에 가는 등 힙합 문화를 직접 경험할 기회가 많다. 2000년대 후반이나 2010년대 초반에는 힙합 공연이 홍대에 집중돼 있었다. 지방에서 공연하면 관객이 열 명도 오지 않는 경우도 있었다. 그런 환경 때문에 지방에서는 힙합 문화를 체험하기 어려웠다. 서울에서 그런 문화를 경험했기 때문에 제주에서도 같은 문화를 만들고 싶다는 생각을 했다.

제주 힙합 크루 에브리씽(EVERYTHING)팀 프로듀서 배상철. 최상수 기자

─지역을 떠나 서울로 가는 현상에 대해서는 어떻게 생각하나.

상철 : 서울에서만 할 수 있다는 장점은 점점 희미해질 것이라고 생각한다. 제주에서 활동하는 젊은 아티스트들이 우리를 보고 제주에 남아 있어도 이름을 알리고 유명해질 수 있다는 생각을 했으면 좋겠다.

승언 : 서울과 비교하면 제주는 메마른 땅처럼 보일 수 있다. 제주에 가면 음악을 제대로 못 할 것이라고 생각할 수도 있다. 그런데 제주에서 앨범도 내고 공연도 열어 관객을 꽉 채우는 모습을 보여주면 생각이 달라질 수 있다. 제주에 가서 오히려 더 열심히 하고 잘 풀리는 것 같다는 인상을 주고 싶다.

◆중요한 건 계속 하는 마음

─요즘 음악하는 사람들의 활동 방식이 예전과 어떻게 달라졌다고 보나..

상철: 기술이 발전하면서 음악을 만드는 게 점점 더 쉬워지고 있다. 음악을 발매하기 위해 스튜디오, 고가의 장비가 반드시 필요했던 시기를 지나 홈레코딩 시대가 되었고 이젠 더 나아가 AI를 활용하여 누구나 쉽게 음악을 만들 수 있는 시대가 됐다. 그러한 변화 속에서 공연 문화가 요즘 음악인들의 관심에서 멀어지고 있다는 생각이 든다. 이렇게 말하고 있는 나 또한 서울에 있을 때 방구석 프로듀서였다.성격 때문에 외부 활동도 그리 즐기지 않았다.

승언 : 뮤지션은 음악 활동을 해야한다. 그 활동이 단순히 음원을 발매하는 것에서 끝나는 것은 아니다. 음원을 만들고, 발매하고, 사람들에게 알리고, 공연하고, 관객을 만나는 것까지 모두 음악 활동이다. 그중에서도 가장 중요하게 생각하는 게 공연이다.

아주 오래전부터 공연은 내가 만든 음악을 가장 쉽게 낯선 사람들에게 알릴 수 있는 방법이었다. 그런데 코로나19 이후 공연들이 많이 줄어들면서, 무대에 서고 싶어도 설 기회 자체가 부족해진 아티스트들이 많아졌다. 그런 상황에서 누군가에게는 간절한 기회의 무대였던 공연이, 다른 누군가에게는 단순히 ‘멋지지 않다’는 이유로 기피되는 경우도 있었던 것 같다.

오디션 프로그램의 영향도 어느 정도 있다고 본다. 성공한 아티스트들이 워낙 많이 나오다 보니까, 그 과정에서 그 사람들이 이전에 해왔던 수많은 공연과 작업, 실패와 시행착오 같은 것들이 잘 보이지 않게 된 것이다.그러다 보니 어느 순간부터 멋진 랩스타가 되려면 소위 ‘없어보이는 단계’를 거치지 않고 처음부터 완성된 모습으로 나타나야 한다고 생각하는 아티스트들이 많아진 것 같아 아쉽다.

─뮤지션들에게 공연은 왜 필요하다고 생각하나

상철: 공연이 하나의 커뮤니티를 형성한다. 사회관계망서비스(SNS) 등 비대면으로 일방형 소통을 주고받다가 현장에서 팬과 아티스트가 만나게 되고, 서로가 실제 존재하는 인물임을 인식하게 된다는 게 큰 의미가 있다. 음악이라는게 그냥 디지털 정보로 존재하는게 아니라 실제로 한 공간을 가득 채우는 요소고, 그 속에서 팬들도 공연을 즐기는 주체로서 현장에서 기능하면서 하나의 문화가 된다고 생각한다.

예전에는 좋은 음악을 만드는 게 더 중요한 일이고 멋지다고 믿었었는데, 말 그대로 정말 공연을 잘하고 라이브를 잘하는 친구들의 무대를 보고 나서 생각이 바뀌었다. 내 눈앞에서 직접 하고 있는 행위에 대한 감동이 또 다르더라. AI가 발전하면 발전할수록, 사람이 ‘직접' 하는 일에 대한 가치가 더 커질 것이다. 공연 혹은 라이브 또한 마찬가지다.

제주 힙합 크루 에브리씽(EVERYTHING)팀 프로듀서 배상철. 최상수 기자

─현재 음악 외에 별도의 생업이 있나.

승언: 그래픽 디자이너로 일하고 있다. 서울에 있을 때부터 이 일을 계속해 왔다.

상철 : 방과 후 강사로 일하고 있다. 과학 수업을 맡고 있으며 초등학교와 중학교, 지역아동센터 등에서 수업을 진행한다. 제주에 내려온 뒤 시작한 일이다. 대학에서는 경영학을 전공했다.

─아르바이트나 다른 생업을 병행하면서 음악을 하는 것은 어떤 의미가 있다고 보나.

상철: 사람들은 다양한 모습으로 살아간다. 예컨대 열심히 회사를 다니는 직장인은 퇴근 후 열성적인 배드민턴 클럽 회원일 수 있는 것처럼 말이다. 우리나라에서는 유달리 자아 실현이 직업적인 성취로만 이뤄진다고 여겨지는 것 같다. 물론 직업인으로서의 음악가가 되어 생계를 책임질 수 있다면 더할나위 없이 좋겠지만, 음악으로 성공한다는게 꼭 직업의 모습으로 이뤄져야 하는 건 아니다.

누구에게 손벌리거나 폐 끼치지 않으면서 본인의 삶을 당당하게 경영해나가고, 성취해나가는 모습은 전혀 부끄러운게 아니고 오히려 당당한 모습이다.

물론 나도 음악만으로 생계를 책임지는 뮤지션이 되고 싶고 또 그러기 위해 열심히 하고 있다. 서울에서는 회사에 다녔었고, 1년 정도 다니다가 회사가 망해서 강제로 소위 ‘쉬었음 청년'으로 오랜 기간 있기도 했다. 제주도에 와서 비교적 고정적인 수입이 생기게 되었는데, 그러면서 오히려 작업에도 힘이 붙고, 삶 자체도 훨씬 윤택해졌다. 배 곯아야 예술이 나온다는 경우도 있지만 삶에 안정을 가질 수록 추진력이 더 생긴다. 본인이 좋아하는 일을 위해 기꺼이 도전하고 노력한 사람들은 어떤 직업을 가져도 잘 해낼 수 있을 거라 생각한다.

승언: 음악을 오래 하려면 생계를 잘 유지하는 것도 굉장히 중요하다. 월세를 내고, 밥을 먹고, 생활을 유지할 수 있어야 음악도 계속 할 수 있다. 그런데 젊은 뮤지션들 중에는 아르바이트나 다른 일을 하고 있다는 사실 자체를 부끄러워하는 경우가 있는 것 같다. 자기가 생각하는 멋진 뮤지션의 모습과 지금 자신의 현실 사이 거리감을 느끼는 것이다. 그런데 저는 그게 굉장히 멋있고, 솔직한 모습이라고 생각한다.

조기축구 동호인이 평일에는 회사에 다니면서 주말에 축구를 한다고 해서 그 사람이 축구를 덜 사랑하는 게 아니지 않나. 낮에는 일을 하고, 밤에는 작업실에 가고, 주말에는 공연을 하는 사람도 충분히 뮤지션이 될 수 있는 거다.

아르바이트를 하면서 음악을 하는 것도 음악 활동이고,직장을 다니면서 공연을 하는 것도 음악 활동이다. 생활체육인들이 직업과 운동을 병행하듯이 우리도 생업과 음악을 병행하면서 충분히 성장할 수 있다. 그건 부끄러운 일이 아니라, 굉장히 현실적이고 건강한 뮤지션의 모습이다.

─제주에서 활동하는 아티스트들에게 어떤 역할을 하고 싶나.

상철: 사람들을 연결해 주고, 다른 곳에서 어떤 경험을 할 수 있는지 알려주는 역할을 하고 싶다. 래퍼가 무대의 주인공이라면 나는 뒤에서 사람들을 이어주는 역할이 맞는 것 같다.

승언 : 서울에서 활동했던 경험과 인맥을 바탕으로 제주 아티스트들이 육지에서도 활동할 수 있도록 연결해 주는 역할을 하고 싶다. 제주에 있어도 육지에서 충분히 찾을 수 있고, 굳이 육지로 가지 않아도 자신의 음악을 알릴 수 있다는 점을 보여주는 것이 중요하다.

에브리씽(EVERYTHING)팀. 에브리씽 제공

─동료나 청년 래퍼에게 건네고 싶은 말이 있다면.

승언: 늘 “생활체육인처럼 음악을 하자”고 이야기한다. 배드민턴을 예로 들면, 처음 라켓을 잡은 사람이 처음부터 A조로 시작하지 않는다. D조, 혹은 그보다 아래에서 시작해서 게임을 뛰고, 지기도 하고, 배우기도 하고, 계속 치다 보면 C조가 되고 B조가 되고, 그렇게 A조에 도전하는 거다.

그런데 음악은 언젠가부터 많은 사람들이 초보자 단계를 건너뛰고 처음부터 A조에 속하는 아티스트가 되려고 하는 것 같다. 첫 곡을 만들면서부터 완벽한 믹싱을 원하고, 첫 공연부터 많은 관객이 오기를 원하고, 실수하는 모습을 보여주기 싫어하고, 사람들에게 부끄러워 보이는 것도 싫어한다.

음악을 그렇게까지 어렵게 생각하지 않았으면 좋겠다. 오늘 곡 하나를 발매했으면 D조에서 한 경기 뛴 거고, 공연 하나를 했다면 또 한 경기를 뛴 거고, 다음 곡에서 지난번보다 조금 나아졌다면 C조에 가까워진 거라고 생각하면 된다.

중요한 건 내가 지금 몇 조에 있느냐가 아니라, 계속 경기에 나가고 있느냐인 것이다. 음악을 반드시 직업으로 시작할 필요도 없고, 처음부터 완벽한 아티스트처럼 행동할 필요도 없다. 주말에 배드민턴 치러 가듯 작업실에 가고, 대회 준비하듯 공연을 준비하고, 경기에서 졌으면 다음 경기를 준비하듯 다음 곡을 만들면 된다. 그리고 D조에서 시작하는 걸 부끄러워할 필요도 없다. 오히려 A조, B조에서 뛰는 사람들은 D조에서 시작하는 사람들에게 자기들이 아는 걸 알려주고 격려해줄 거다. 왜냐하면 A조가 된 사람들도 결국 D조부터 시작해서, 지금까지 계속 코트에 있었던 사람들이었느니 말이다.

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