한동훈 ‘조작 징계’ 공방 격화…친한계 “장동혁 형사처벌” 공세

국민의힘 윤리위원의 ‘조작 징계’ 폭로를 둘러싼 당내 파장이 확산하고 있다. 친한(한동훈)계는 무소속 한동훈 의원 제명 과정에 대한 진상조사를 촉구하며 장동혁 대표에 대한 형사처벌까지 거론하며 지도부의 책임론을 제기했다. 반면 당 지도부는 조작 징계 의혹은 사실무근이라며 반박하며 친한계를 향해 역공을 펼쳤다. 해당 윤리위원이 이르면 다음주 초 관련 증거를 공개하겠다고 밝힌 가운데, 국민의힘의 내홍이 다시 불붙고 있는 모습이다.

무소속 한동훈 의원이 12일 국회 외교통일위원회 전체회의에 참석해 있다. 연합뉴스

13일 정치권에 따르면 황경성 윤리위원은 지난 11일 언론 공지를 통해 한 의원에 대한 윤리위의 제명 징계가 조작됐다고 주장했다.

이에 장 대표는 윤리위원들과 한 번도 대면한 적이 없다며 징계 개입 의혹을 부인했다. 그러나 황 위원은 장 대표와 함께 찍은 사진을 언론에 공개하며 즉각 반박했다. 황 위원은 이르면 다음주 초 조작 징계와 관련한 구체적인 증거를 공개하겠다는 입장이다.

친한계는 진상조사와 지도부 책임론을 제기하며 공세에 나섰다.

박정훈 의원은 이날 MBC 라디오에서 “징계 사유가 조작됐고 (윤리위) 독립성을 해쳤다는 게 다 드러난 상황”이라며 “당의 규정을 어기고 직권을 남용한 것으로, 법적으로도 문제 될 수밖에 없고 형사처벌 사안”이라고 주장했다.

안상훈 의원도 KBS 라디오에서 “한동훈을 일단 제명하는 결론을 갖고 윤리위가 속전속결로 이뤄졌다”며 “(황 위원이) 증거까지 있다고 했기 때문에 당 차원에서 명빅히 어떤 식으로 (징계가) 이뤄졌는지 제대로 된 진상조사가 이뤄져야 될 것”이라고 해.

당 지도부는 조작 징계 의혹을 일축하며 친한계를 향해 역공을 펼쳤다.

박충권 수석대변인은 이날 기자들과 만나 “형사처벌을 받아야 될 것은 당원게시판에서 패륜 정치를 하고 여론 조작을 하고 당을 분열시킨 ‘분열 정치’가 형사처벌 대상이 아닐까 생각한다”며 “언제, 어떤 윤리위가 징계를 연다고 해도 같은 결론일 것”이라고 말했다.

이어 “문제의 본질은 당원게시판에서 여론조작이 있었고, (윤석열 당시) 정부의 실패를 유도하고 여당의 분열을 유도했다는 게 본질”이라며 “해당 행위뿐만 아니라 형사처벌을 받아야 할 수사 대상이었다”고.

당내 중진들도 논란에 가세했다.

장 대표는 이날 한 의원과 친한계를 공개 비판해 온 4선 안철수 의원과 국회 의원회관에서 약 30분간 회동했다. 장 대표는 안 의원에게 당의 중심을 잡아준 데 대해 감사를 표했고, 안 의원은 당의 결속을 강조하며 친한계발 분열을 비판한 것으로 전해졌다.

5선 윤상현 의원은 지도부에 진상 규명을 요구했다. 윤 의원은 페이스북을 통해 “징계 결정에 직접 참여했던 현직 윤리위원이 문제를 제기했다는 점에서 당 전체의 신뢰가 걸린 중대한 사안”이라며 “지도부가 황 위원에게 소명을 요구한 만큼 객관성과 독립성을 갖춘 진상조사위원회를 꾸려야 한다”고 촉구했다.

4선 김태호 의원도 “윤리위원회는 대표의 정치적 이해관계를 관철하는 도구가 아니며, 징계는 정치적 보복의 수단이 되어서는 안 된다”라며 “한동훈 의원에 대한 징계가 정당했는지, 그 과정에 부당한 개입이나 조작이 있었는지 명명백백하게 밝혀야 한다”고 했다.

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