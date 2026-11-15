韓·남아공 등 4개국 에너지 전문가, 16일 고려대서 ‘전력계통 유연성’ 논의

우리나라와 남아프리카공화국, 말레이시아, 인도네시아 4개국 에너지 전문가들이 모여 재생에너지 확대에 따른 전력계통 유연성 확보 방안을 논의한다.

글로벌 에너지 전문가 네트워크(IEEN)와 한국행정학회, 대한전기학회, 고려대 글로벌 에너지기술정책 전문가 과정(GETPPP), KU-KIST 에너지환경대학원은 16일 오후 3시 고려대 백주년기념삼성관에서 ‘에너지 전환과 전력 시스템 전환: 전력계통 유연성 확보를 위한 정책·기술·국제협력’ 공동세미나를 개최한다.

이번 토론회는 태양광·풍력 등 재생에너지 발전 비중이 커지면서 전력 수급 변화에 대응하기 위한 계통 유연성 확보 방안을 논의하고자 마련됐다. 각국 전문가들은 기술과 정책 양 측면에서 해법을 도출하기 위해 자국 경험을 공유하고 국제협력 가능성도 모색할 예정이다.

주제 발표에서는 안여광 조지아공대·한국과학기술원(카이스트) 교수가 에너지 전환 정책과 전력시장 제도를, 신훈영 홍익대 교수가 전력계통 유연성 확보 기술을 각각 다룬다. 신 교수는 송전망 확충에 오랜 시간이 걸리는 현실을 짚고, 전력망이 혼잡한 시간대에 발전량이나 수요를 조정하는 ‘유연 접속’을 소개할 예정이다.

해외 사례 발표에는 남아공 과학산업연구위원회(CSIR) 에너지센터의 타보 흘랄렐레 센터장, 말레이시아 국립에너지대(UNITEN)의 비냐 쿠마란 라마찬다라무르티 연구·혁신 담당 부총장, 인도네시아 세벨라스마렛대의 무하마드 니잠 교수가 나선다. 이들은 각국 전력 시스템 전환 현황과 과제를 소개할 계획이다. 이후 종합토론은 하윤희 고려대 교수가 좌장을 맡는다.

주최 측은 이번 토론회를 통해 도출된 논의를 바탕으로 전력망 유연성 확보를 위한 공동 연구와 국가 간 협력 과제를 발굴할 계획이다. IEEN은 고려대 에너지환경대학원이 신흥국 에너지 전문가를 연결하고 국내 전문가·기업과 교류를 지원하기 위해 만든 국제협력 네트워크다.

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