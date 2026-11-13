“업무 메일 보내야 하는데, 개인 계정 써”…MS 아웃룩 장애로 불편

마이크로소프트(MS)의 이메일 서비스 ‘아웃룩(Outlook)’ 등 장애로 국내 기업들이 업무에 차질을 빚는 등 이용자들의 불편이 이어졌다.

마이크로소프트(MS)의 이메일 서비스 ‘아웃룩(Outlook)’ 등 장애로 국내 기업들이 업무에 차질을 빚는 등 이용자들의 불편이 이어졌다. 아웃룩 홈페이지 캡처

13일(현지시간) 로이터통신과 블룸버그통신 등 외신에 따르면 전 세계 아웃룩 이용자들이 이메일을 보내거나 받지 못하고, 받은편지함 내용을 불러오는 데도 어려움을 겪었다.

장애는 미국 동부시간으로 지난 12일 정오(한국시간 13일 오전 2시)를 넘긴 시점부터 보고됐다. 미국 내 아웃룩 관련 장애 신고는 불과 1시간 만에 13만건을 넘어선 것으로 전해졌다.

이번 장애는 미주 전역을 비롯해 유럽과 아시아, 아프리카 일부 지역으로 확산했다. 한국을 비롯해 인도와 호주, 일본 등에서도 서비스 이용에 문제가 발생했다.

국내 기업에서도 아웃룩을 통한 이메일 송수신이 지연되거나 마이크로소프트의 인공지능(AI) 비서 서비스인 ‘코파일럿’에 접속하지 못하는 등 업무 차질이 빚어졌다.

주요 기업들은 이날 오전 임직원들에게 긴급 공지를 보내 MS 서비스 장애 사실을 알리고, 사내 서비스별 영향 여부와 이용 현황을 파악했다. 일부 기업은 장애 영향을 받는 서비스와 대상을 별도로 안내하며 업무상 혼선을 줄이는 데 나섰다.

한 홍보대행사 관계자는 “업무용 메일을 발송해야 하는데 아웃룩이 작동하지 않아 개인 이메일 계정을 사용했다”고 세계일보에 말했다.

다른 기업 관계자는 “부서간 업무 연락과 자료 공유에 차질을 빚었다”고 전했다.

한 대기업 직원은 “MS 플랫폼을 업무에 사용하지 않아서 특이사항이나 불편한 점은 없었다”고 했다.

MS 코파일럿·에이전트·플랫폼 부문장 찰스 라마나는 자신의 ‘엑스(X·옛 트위터)’에 글을 올려 “고객 여러분께 불편을 끼쳐드려 진심으로 유감”이라고 말했다.

이어 “문제 해결을 위해 노력하고 있다”며 “현재로서는 악의적인 공격이나 사이버 활동의 결과는 아닌 것으로 확인됐다”고 덧붙였다.

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