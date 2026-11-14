사업비 3900억으로 늘어난 백령공항...타당성재조사 통과로 사업 재개

총사업비 증가로 사업 추진에 제동이 걸렸던 백령도 소형공항 건설사업이 타당성재조사를 통과했다. 정부는 중단됐던 기본계획 수립과 환경영향평가 절차를 재개해 2029년 착공, 2033년 이후 개항을 추진할 계획이다.

인천 백령공항 위치도. 인천시 제공

국토교통부는 13일 오후 열린 기획예산처 재정투자평가위원회에서 백령도 소형공항 건설사업의 타당성재조사 통과가 결정됐다고 밝혔다.

백령공항 건설사업은 백령호 인근에 1200m 길이의 활주로와 계류장, 여객터미널 등을 조성하는 사업이다. 2016년 5월 제5차 공항개발 중장기 종합계획에 반영된 이후 2022년 12월 예비타당성조사를 통과했다. 그러나 소형항공운송사업의 항공기 좌석 수 제한이 50석에서 80석으로 완화되면서 공항 규모가 확대됐고, 총사업비도 당초 2018억원에서 3913억원으로 약 94% 증가했다. 이에 따라 지난해 11월부터 타당성재조사가 진행되면서 사업 추진이 지연됐다.

국토부는 이번 타당성재조사 통과에 따라 중단됐던 기본계획 수립과 전략환경영향평가 절차를 신속히 재개할 방침이다. 특히 조류충돌 예방대책 마련을 위해 현지 사계절 조사와 전문가 자문, 관계기관 협의 등 약 13개월이 소요되는 환경영향평가 보완 절차를 추진한다.

이후 전략환경영향평가 협의를 거쳐 기본계획을 수립·고시하고, 환경영향평가와 설계 등 후속 절차가 차질 없이 진행되면 2029년 착공해 2033년 이후 개항할 수 있을 것으로 전망된다.

이상헌 국토부 공항정책관은 “백령공항은 해상교통에 의존하는 도서지역 주민의 이동권 보장과 정주여건 개선을 위해 꼭 필요한 사업”이라며 “타당성재조사를 통과한 만큼 사업이 더 이상 지연되지 않도록 후속 절차를 속도감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.

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