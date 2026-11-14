현대백화점그룹, 발달장애인 자립 지원에 1억원 후원… 누적 4억원

현대백화점그룹이 발달장애인과 가족의 경제적 자립을 지원하기 위해 전북 익산시 발달장애인 특화사업장에 1억원을 후원했다.

현대백화점그룹 지주회사인 현대지에프홀딩스는 13일 전북 익산시 발달장애인 특화사업장 ‘가치만드소’ 개소식에서 장애인기업종합지원센터에 후원금 1억원을 전달했다고 밝혔다.

중소벤처기업부는 2020년부터 발달장애인과 가족의 경제적 자립을 돕기 위해 전국 주요 지역에 특화사업장을 조성하고 창업 교육과 사업 운영 노하우 등을 지원하고 있다.

현대백화점그룹은 2022년부터 이 사업에 참여해 광주 지역을 시작으로 경남 진주시(2023년), 충남 아산시(2024년) 특화사업장 조성에 각각 1억원을 후원했다. 이번 익산시 지원까지 포함하면 총 4개 지역에 누적 4억원을 지원한 셈이다.

이번 후원금은 익산시 특화사업장에 딸기 재배 스마트팜과 가공식품 제조시설을 구축하고 운영하는 데 사용된다. 스마트팜에는 온도와 습도 등을 자동으로 제어하는 시스템이 도입되며, 동결건조 딸기칩과 딸기음료 등을 생산하는 시설도 마련된다.

현대백화점그룹은 향후 현대백화점 식품관과 온라인몰 등을 활용해 생산 제품의 판로 확보도 지원할 계획이다. 발달장애인 가족의 창업부터 생산·유통·판매까지 연계해 안정적인 소득 창출을 돕겠다는 취지다.

윤영식 현대지에프홀딩스 사장은 “체계적인 창업 지원 모델이 발달장애인의 지속 가능한 경제적 자립에 실질적인 도움이 되길 기대한다”며 “앞으로도 복지 사각지대의 사회적 약자를 찾아 지원하는 사회공헌 활동을 이어 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지