깐부 젠슨 황 사임은 K반도체 둠스데이?…초대형 변수에 업계 초긴장 [반도체 투자 리포트]

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사임으로 국내 반도체 업계에서는 긴장감이 돈다. 공격적인 투자로 인공지능(AI) 혁명을 이끌며 메모리 반도체 수요를 끌어 올렸던 황 CEO의 부재가 메모리 산업에 악영향을 미칠 것이란 우려에서다. 특히 임시직책이긴 하지만 황 CEO의 후임으로 최고재무책임자(CFO)가 부임한 상황이다. 일반적으로 재무 쪽 인사들이 투자에 대해 보수적으로 집행한다는 점을 고려하면 반도체에 대한 투자와 구매를 대폭 줄일 수도 있다. 그간 반도체 초호황을 이끌었던 AI 열풍이 종료될 가능성이 대두된 것이다.

젠슨 황 최고경영자(CEO)의 불륜과 중국 스파이 의혹에 대한 이사회 조사로 엔비디아 주가가 급락하며 시가총액이 하루 만에 258조원가량 증발한 것으로 나타난 지난 10일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 진행 중인 엔디비아 AI 서울 행사장 앞으로 참관객 등이 오가고 있다. 뉴스1

13일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 엔비디아는 지난 12일(현지시간) 황 CEO가 사장과 CEO, 이사회 이사직에서 즉각 물러났다고 발표했다. 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡았다. 황 CEO의 부재는 국내 반도체 기업 입장에서는 매우 큰 변수다. 그 동안 황 CEO와 국내 주요 그룹 총수들과 쌓아온 개인적 신뢰를 바탕으로 구축된 ‘엔비디아-한국 동맹’ 구도가 흔들릴 가능성도 있다.

엔비디아는 국내 메모리 반도체 사업에 아주 중요한 회사다. 고대역폭메모리(HBM) 시장의 절대적 ‘큰손’인 엔비디아는 삼성전자와 SK하이닉스의 실적과 직결되는 핵심 고객사다. 국내 메모리 반도체 업계가 적자로 인해 절벽 위기 끝까지 몰렸을 때 이를 구원한 것이 엔비디아다. 엔비디아는 국내 메모리 회사들과 함께 AI용 메모리 칩 개발을 함께했고, 이후 AI 열풍으로 메모리 반도체 수요가 폭등하면서 국내 회사들은 적자의 늪을 벗어났다. 이후 엔비디아는 AI용 제품을 지속 개발하면서 꾸준히 메모리 반도체 수요를 늘려왔다. 엔비디아를 따라 잡으려는 다른 거대기술기업(빅테크)들도 AI 메모리 전쟁에 뛰어든 덕에 국내 업체는 상당한 수혜를 누려왔다.

단기적인 수급 측면에서는 당장 엔비디아의 메모리 발주 물량에 직접적인 변화가 감지되지 않고 있다. 하지만 리스크가 장기화해 엔비디아의 차세대 AI 가속기 출시나 발주 일정이 지연될 경우 파장은 걷잡을 수 없이 커진다. 삼성전자와 SK하이닉스가 시장 상황에 맞춰 HBM 생산라인 증설 속도 조절에 나설 수밖에 없기 때문이다.

사진=로이터연합뉴스

이 경우 가장 큰 타격을 입는 곳은 국내 중소 소재·부품·장비(소부장) 기업들이다. 엔비디아발 AI 호황이 장기간 이어질 것이라는 전망에 선제적 설비 투자에 나섰던 소부장 기업들은, 대기업의 발주 축소와 납기 지연이 현실화할 경우 수주 불확실성 확대와 막대한 금융 비용·자금 부담 가중이라는 이중고에 직면할 위험이 크다. 반도체 업계 관계자는 “엔비디아는 거대한 회사이기 때문에, 자체 의사 결정 구조가 잘 갖춰져 있어 당장 큰 문제는 없을 것으로 보인다”며 “다만 황 CEO의 존재감이 워낙 크고 중국 이슈까지 걸려 있는 상황이라 반도체 업계를 뒤흔들 수 있는 초대형 변수는 맞다, 상황을 확인하며 계속 예의주시 중이다”고 설명했다.

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