훈육인가, 정서적 학대인가…민속촌 ‘귀신 참교육’ 갑론을박 [어떻게 생각하십니까]

“엄마 말 안 들으면 잡아간다!”

어린이에게 귀신이 훈계하는 한국민속촌의 ‘귀신 참교육’ 프로그램이 정서적 아동학대 논란 끝에 폐지된다. 아이의 잘못된 생활 습관을 바로잡으려는 체험이 공포심을 심어줄 수 있다는 비판과, 부모 동의를 거쳐 진행하는 일회성 훈육을 아동학대로 보는 것은 지나치다는 반론이 맞서며 온라인에서 갑론을박이 이어지고 있다.

한국민속촌에서 귀신 분장한 배우들로부터 ‘귀신 참교육’을 받는 아이들. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

◆ 아이 훈계하는 ‘귀신 참교육’, 아동학대 논란

한국민속촌은 12일 사회관계망서비스(SNS) 등에 올린 공지를 통해 지난 9월12일부터 시작된 가을 시즌 축제 ‘귀신사바 귀신놀이’를 오는 15일 종료한다고 밝혔다.

민속촌은 “기존 계획된 일정에 따라 정상적으로 종료되는 것으로 별도의 조기 종료나 운영 중단이 아니다”라며 “내년 가을에도 더욱 즐거운 축제로 찾아뵙겠다”고 말했다.

이 행사는 ‘귀신 참교육’ 프로그램으로 화제를 모았다. 기념사진을 찍는 자리에서 부모가 바로잡고 싶은 자녀의 행동을 사전에 이야기하면 배우가 ‘고치지 않으면 잡아먹는다’며 훈계하는 식으로 진행된다. 체험 장면을 담은 영상들이 SNS에서 1000만회를 넘길 만큼 주목받으면서 민속촌의 인기 프로그램으로 떠올랐다.

이 프로그램이 유명해지며 예상치 못한 논란이 일었다. 아이에게 공포심을 유발하는 방식이 정서적 아동학대에 해당할 수 있다는 비판이 제기된 것이다. 현장에 있던 한 방문객은 민속촌을 아동학대 혐의 등으로 경찰에 신고했으며 이와 별개로 국민신고 등을 통한 관련 민원도 용인시에 9건 접수된 것으로 알려졌다.

용인시는 지난 9일 현장을 찾아 프로그램 진행 상황을 조사하고 아동학대에 해당하는 범위 등을 안내했다. 민속촌 관계자는 ‘귀신 참교육’ 프로그램에 대해 “부모의 신청과 동의를 거쳐 진행했고 아이가 심하게 무서워할 경우 즉시 중단하는 등 내부 지침을 준수했다”고 해명했다.

12일 한국민속촌이 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 공지. 한국민속촌 공식 인스타그램 계정 ‘koreanfolkvillage’ 캡처

◆ 변호사, “일회성 훈육을 아동학대로 보기는 무리”

‘귀신 참교육’ 프로그램을 정서적 학대로 해석하는 것은 지나치다는 반론도 잇따르고 있다.

조기현 법무법인 대한중앙 대표변호사는 지난 11일 유튜브 채널 ‘법무법인대한중앙TV’를 통해 “일회성 훈육으로 일부 아이들에게 약간의 공포심을 줬다고 해서 이를 모두 아동학대로 보는 것은 무리”라고 주장했다.

조 변호사는 “어린 시절 울거나 떼쓰면 부모님으로부터 ‘망태 할아버지가 잡아간다’고 들으며 자랐지만, 우리 주변에서 망태 할아버지 때문에 정서적 학대를 당해 트라우마가 생겼다고 주장하는 사람은 찾기 어렵다”며 “사회 규범은 아이뿐만 아니라 어른들에게도 일정 부분 공포심을 유발해 규칙을 따르게 하는 본질적인 속성이 있다”고 지적했다.

온라인에서도 “아이가 귀신을 보고 놀랐다는 이유만으로 학대라고 한다면 전국에 있는 놀이공원 귀신의 집도 전부 아동학대냐”, “부모 동의하에 이뤄진 말로만 하는 훈계고 아이에게 폭력을 쓰거나 욕설을 한 것도 아니다”라며 옹호하는 반응들이 이어졌다.

가수 겸 배우 이지혜의 딸에게 귀신 ‘어둑시니’로 분장한 배우가 훈계하는 장면. 이지혜는 가족과 함께 한국민속촌에 찾아갔다. 이지혜가 관리하는 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’ 캡처

◆ “긍정적인 기억으로 남지 않을 수도”…소아청소년과 전문의 우려

그럼에도 아이에게 미칠 정서적 악영향을 우려하는 목소리는 여전히 있다.

한 소아청소년과 전문의는 최근 스레드에 “(‘귀신이 잡아간다’ 식의 훈육은) 일시적으로 행동을 멈추게 할 수는 있지만, 진정한 행동 교정으로 이어지지 않을 가능성이 크다”며 “공포 상황에서 보호자가 자신을 보호해 주지 않았다는 경험은 아이들에게 긍정적인 기억으로 남지 않을 수 있다”고 설명했다.

또한 그는 “만일 자녀와 공포체험을 하고 싶다면 ‘귀신이 와도 엄마, 아빠는 지켜줄 것이고 어떤 위험이 닥쳐도 안전하다’는 사실을 알려 안정감을 줘야 한다”고 당부했다. 다만 그는 아동학대 신고나 민원 제기까지 이어지는 것에는 과하다는 견해를 보였다.

SNS에서는 “부모가 자신의 즐거움을 위해 아이들을 이용하는 것 같다”, “영상에서 발버둥 치며 우는 아이를 보면 정서적 학대라는 생각이 들 수밖에 없다”, “애가 울며 공포를 표현하는데도 부모가 아이를 달래기보다 영상을 찍으며 웃고 있는 모습이 안타까웠다”는 의견이 있었다.

배우 김가연이 한국민속촌에서 귀신 분장을 한 배우로부터 ‘귀신의 훈육 원칙’에 대한 설명을 듣고 있는 모습. 유튜브 채널 ‘김가연 임요환의 게임부부’ 캡처

◆ 아이 훈육·성장 도울 환경 조성해야

이번 논란은 아이에게 공포심을 주는 훈육 방식의 적절성뿐 아니라 부모들이 자녀 교육 과정에서 겪는 어려움도 돌아보게 한다. 자녀의 잘못된 생활 습관을 바로잡기 위해 귀신의 힘까지 빌리는 모습에는 훈육에 대한 부모들의 고민도 반영돼 있다는 것이다. 전문가들은 지역사회도 아이의 성장과 교육에 함께 관심을 기울일 필요가 있다고 제언한다.

손혜숙 경인여자대학교 유아교육학과 교수는 “훈육은 일차적으로 가정에서부터 시작돼야 하며 도움이 필요하다면 지역 내 다양한 기관이나 센터의 부모교육 프로그램 등을 활용할 수 있다”고 조언했다.

이어 “과거와 달리 이웃 어른들이 함께 아이를 타이르던 문화가 줄어들면서 지역사회의 훈육 기능도 약해졌다”며 “가정과 지역사회는 애정과 훈육의 균형을 맞춰 아이의 올바른 성장을 돕는 분위기를 조성해야 한다”고 덧붙였다.

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