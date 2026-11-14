SK이노베이션 E&S, 인니 AX·에너지 분야 청년 창업가 발굴 나선다

SK이노베이션 E&S가 인도네시아에서 인공지능 전환(AX) 및 에너지 분야 사업 아이디어를 발굴하고 청년 창업가를 육성하는 프로그램을 2년째 이어간다.

SK이노베이션 E&S는 지난 11일부터 12일까지 이틀간 자카르타 르메르디앙 호텔에서 인도네시아 대학생 창업 아이디어 경진대회인 ‘마주온(MAJU:ON) 해커톤’을 개최했다고 13일 밝혔다.

12일 인도네시아 자카르타 르메르디앙 호텔에서 열린 ‘마주온(MAJU:ON) 해커톤’ 행사의 AX 분야 우승팀인 ‘올비타니(Orbitani)’ 팀(앞줄 오른쪽)과 에너지 분야 우승팀인 ‘리틀머메이즈(Little Mermaids)’ 팀(앞줄 왼쪽) 등 6개 우수팀이 기념사진을 촬영하고 있다. SK이노베이션 제공

‘마주온’ 프로젝트는 SK이노베이션 E&S가 국내 ESG 설루션 기업 유디임팩트와 함께 지난해부터 추진해 온 인도네시아 청년 창업 지원 사업이다. 지난해에는 첫 해였음에도 220개 팀이 지원해 10개월간의 여정 끝에 3개 우수팀이 최종 선발됐고, 이후 지난 9월 한국에 방문해 에너지∙환경 분야 전문가들과 네트워킹하고 부산 지역의 창업 현장을 둘러볼 수 있는 기회를 제공받았다. 알리 안디카 와르다나 주한인도네시아대사관 부대사가 부산에서 우수팀을 직접 만나 격려하기도 했다.

이번 해커톤은 마주온 2차년도 프로그램의 첫 행사로, 작년 대비 프로그램 규모가 확장됐다. 에너지∙환경 분야로만 진행됐던 작년과 달리, 올해는 AI 분야를 추가해 지원 범위를 넓혔고, 약 300개팀이 지원하며 작년보다 더 많은 관심 속에 개최됐다.

행사에는 인도네시아 대학생 창업팀 30개 팀이 참가했다. 참가팀들은 AI 에이전트 개발, AI 기반 업무 자동화 등 AX 분야와 에너지 효율화, 분산에너지 등 에너지 분야 관련 사업 아이디어를 제안했다.

첫날에는 마주온 프로그램 소개와 함께 사업 아이디어 구체화, 고객 분석, 글로벌 투자설명자료(IR Deck) 작성 및 발표 역량 강화를 위한 교육과 워크숍이 진행됐다. 둘째 날에는 참가팀 발표와 심사가 이어졌다. 심사위원단은 사업의 실현 가능성과 팀 역량 등을 종합적으로 평가해 분야별 우수팀을 선정했다.

이번 해커톤에서는 AX 분야와 에너지 분야에서 각각 1~3위 팀을 뽑아 총 6개 우수팀을 선정했다. 분야별 최우수상은 위성 데이터 등을 AI로 분석해 지역∙토양 특성에 맞는 최적의 작물을 추천하는 플랫폼을 고안한 올비타니 팀과, 수심별 수온∙염분∙산소량을 감지해 조개 양식장 위치를 자동으로 조정하는 시스템을 제안한 리틀머메이즈 팀이 차지했다.

선발된 6개 우수팀은 앞으로 약 1년간 창업∙경영∙AI 분야 교육, 인도네시아 정부 주요 관계자 및 에너지 분야 전문가와의 네트워킹, 벤처캐피털(VC) 투자 유치 기회 등 창업 전 주기에 걸친 지원을 제공받는다.

최은정 SK이노베이션 E&S 지속가능경영팀장은 “이번 행사는 전세계가 주목하고 있는 AI 전환과 에너지 문제에 대한 청년들의 아이디어를 발굴하고, 이를 사업을 발전시킬 수 있도록 돕는 출발점“이라며 “앞으로도 인도네시아 청년 창업 생태계 활성화와 한∙인니 협력 확대를 위해 지속 노력할 것”이라고 말했다.

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