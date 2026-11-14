“생일 미역국에 독 들었다”… 망상에 친모 살해한 40대 구속 기소

생일에 어머니가 끓여준 미역국에 독이 들어 있다는 망상에 빠져 어머니를 살해한 것으로 조사된 40대 여성이 재판에 넘겨졌다.

서울남부지방공소청 형사2부는 40대 여성 A씨를 존속살해 혐의로 구속기소했다고 13일 밝혔다.

서울 강서구에서 60대 친어머니를 살해한 혐의를 받는 40대 여성 A씨가 지난 10월 24일 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

A씨는 지난달 22일 오전 서울 강서구 자택에서 60대 친어머니를 흉기로 살해한 혐의를 받는다.

공소청은 A씨가 생일 미역국을 끓여준 어머니에게서 독이 든 음식을 먹게 될 것이라는 망상에 빠져 범행한 것으로 파악했다. A씨는 2012년쯤부터 약 14년간 정신질환 치료를 받아온 것으로 조사됐다.

사건 당일 오전 8시15분 직접 경찰에 신고한 A씨는 같은 날 오전 8시40분 자택에서 긴급체포됐다. 서울남부지법은 지난달 24일 도주 우려가 있다며 구속영장을 발부했다. 경찰은 같은 달 28일 A씨를 구속 송치했다.

공소청은 재판에서 혐의를 입증하는 한편, 피해자 유족에게 생계비와 주거비, 심리상담 등을 지원할 방침이다.

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