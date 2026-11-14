100년 넘은 은행나무에 제초제…환기미술관장 등 3명 송치

서울 종로구 부암동의 100년 넘은 은행나무에 제초제를 주입해 훼손한 혐의를 받는 환기미술관장 등이 공소청에 넘겨졌다.

서울 종로경찰서는 박미정 환기미술관장과 미술관 직원, 용역업체 직원 등 3명을 재물손괴 혐의로 지난 9일 서울중앙지방공소청에 불구속 송치했다고 13일 밝혔다.

6월 29일 서울 종로경찰서 앞에서 부암동 주민과 서울환경연합 등 주최로 열린 '부암동 은행나무 독살, 환기미술관 경찰고발 및 생명살림선언 기자회견'에서 참가자들이 손팻말을 들고 있다. 연합뉴스

이들은 지난 4월22일 미술관 인근 은행나무에 전동드릴로 구멍을 뚫고 제초제를 넣어 훼손한 혐의를 받는다. 해당 나무는 49명이 공동 소유한 것으로 알려졌다.

나무 훼손과 관련한 민원을 접수한 종로구는 지난 5월22일 현장을 확인하고, 같은 달 26일 나무병원에 진단을 의뢰했다. 진단에서는 약제의 영향으로 나무 윗부분인 수관부부터 고사가 진행돼 나무 형태가 훼손될 우려가 있다는 소견이 나왔다. 구는 미술관 측에 책임 있는 원상 복구를 요청했다.

우종영 나무의사의 진단에서는 은행나무 잎 약 90%가 탈색되거나 변색된 것으로 나타났다. 국립산림과학원 점검에서도 수관 약 60%에서 제초제 피해 양상이 확인된 것으로 전해졌다.

부암동 주민과 서울환경연합 등이 참여한 ‘부암동 은행나무 살리미 60인’은 지난 6월29일 박 관장과 환기재단을 경찰에 고발했다. 이들은 폐쇄회로(CC)TV를 통해 작업자 2명이 나무에 구멍을 뚫고 제초제를 주입하는 모습을 확인한 뒤 항의했지만, 적절한 후속 조치가 이뤄지지 않았다고 주장했다.

미술관 측은 나무가 고압 전신주와 가깝고 뿌리가 도로 위로 돌출돼 안전사고를 우려하는 민원이 10여년 전부터 이어졌다고 설명했다. 담장이 무너질 가능성도 있어 나무 소유주들에게 연락했으나 답을 받지 못했다는 입장이다.

논란 이후 미술관은 홈페이지에 사과문을 게시하고 “상황을 해결하고자 했으나 이 과정에서 부암동과 환기미술관을 아끼는 분들께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 깊이 사과드린다”고 밝혔다.

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