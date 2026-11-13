스페이스X·테슬라, ‘4500조 규모’ 합병 초읽기…“이르면 12월 발표”

일론 머스크가 이끄는 스페이스X와 테슬라가 이르면 다음 달 합병 계획을 발표할 수 있다는 보도가 나왔다. 두 회사의 시가총액을 합치면 약 3조4000억달러(약 4500조원)에 달한다. 합병이 성사되면 전기차와 배터리부터 로켓, 위성통신, 인공지능(AI)을 아우르는 거대 기술기업이 탄생하게 된다. 다만 미국 정부의 안보 심사와 테슬라의 중국 사업 처리 등 넘어야 할 과제도 적지 않다.

일론 머스크. AFP연합뉴스

12일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 소식통들을 인용해 스페이스X와 테슬라의 합병 협상이 진전을 보이고 있으며, 이르면 오는 12월 합병 계약을 발표할 수 있다고 보도했다. 양사 이사회와 자문사들은 거래 조건과 합병 이후 지배구조 등을 조율하고 있다. 다만 발표 시점을 내년 초로 미루는 방안도 논의 중인 것으로 전해졌다.

합병 검토는 지난달 공식화됐다. 로이터통신에 따르면 머스크는 지난달 스페이스X의 3분기 실적발표에서 테슬라와의 합병을 긍정적으로 평가하며, 양사가 독립 이사들로 구성된 특별위원회를 꾸려 기업 결합을 논의하고 있다고 밝혔다. 두 회사는 이번 보도에 대한 논평 요청에 즉각 응하지 않았다.

협상의 핵심은 테슬라 주주들에게 스페이스X 주식을 얼마나 배정할지다. 주식 교환 조건에 따라 각 회사 주주들이 합병 기업에서 차지하는 지분이 달라지기 때문이다. 블룸버그에 따르면 스페이스X의 시가총액은 1조9000억달러를 웃돌고, 테슬라는 약 1조5000억달러 수준이다. 최종 교환 비율과 거래 금액은 공개되지 않았다.

머스크가 추진하는 결합의 중심에는 AI가 있다. 자율주행차와 인간형 로봇, 우주 사업에 AI를 폭넓게 적용한다는 구상이다. 합병하면 전기차·에너지저장장치 사업을 하는 테슬라와 로켓·위성 사업을 하는 스페이스X가 하나의 기업으로 묶인다.

두 회사는 이미 반도체 생산 분야에서 협력하고 있다. 로이터에 따르면 양사는 반도체 제조 합작사업인 ‘테라팹’을 추진 중이다. 머스크는 지난달 실적발표에서 내년 5∼6월 첫 시험용 반도체를 생산하고, 2028년 3분기 대량생산에 들어가는 것을 목표로 제시했다.

최대 걸림돌로는 테슬라의 중국 사업이 꼽힌다. 스페이스X는 미국 정부·국방 분야 계약을 수행하는 반면 테슬라는 중국에 대규모 생산시설을 운영하고 있어, 합병 과정에서 국가안보 문제가 불거질 수 있다. 양사는 테슬라의 중국 사업을 다른 사업과 분리하는 방안 등을 검토해야 하는 상황이다.

미국 정치 지형의 변화도 변수다. 중간선거에서 의회 주도권을 확보한 민주당은 머스크의 사업과 정치 활동을 조사하겠다고 예고했다. 블룸버그는 이번 합병이 중간선거 이후 머스크를 둘러싼 정치권의 기류를 가늠할 주요 시험대가 될 것으로 전망했다.

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