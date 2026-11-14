피해자 휴대전화 부숴 버린 ‘10대 살해’ 피의자…구속심사도 불출석

서울 성북구에서 15세 여성을 살해한 혐의를 받는 진모(59)씨가 피해자의 휴대전화를 파손해 버린 것으로 조사됐다. 경찰은 휴대전화를 확보해 디지털 포렌식을 의뢰하고 범행 경위를 확인하고 있다.

13일 경찰에 따르면 서울 성북경찰서는 진씨가 범행 이후 훼손해 유기한 A(15)양의 휴대전화를 수거했다. 경찰 관계자는 “피의자가 피해자의 휴대폰을 파손한 후 유기했고, 이를 경찰이 수거해 포렌식 의뢰했다”고 밝혔다.

사진=연합뉴스

진씨는 지난 10일 성북구 정릉동의 한 공유숙박업소에서 A양을 살해한 혐의를 받는다. 11일 오전 1시40분 숙소에서 긴급체포됐으며, 당시 만취 상태였던 것으로 전해졌다. 경찰은 진씨와 A양이 만나게 된 구체적인 경위를 조사하고 있다.

진씨는 체포 이후 계속 진술을 거부하고 있다. 경찰은 A양에 대한 부검을 진행했으며, 범행 동기 등을 파악하기 위해 프로파일러도 투입할 예정이다.

진씨는 이날 오전 10시30분 서울북부지법에서 열릴 예정이던 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에도 출석하지 않았다. 경찰에 거듭 불출석 의사를 밝혔으며, 구체적인 이유는 알려지지 않았다.

법원은 수사기록 등을 검토해 구속 필요성을 판단할 방침이다. 구속 여부는 이르면 이날 늦은 오후 결정될 전망이다.

경찰은 현재까지 진씨의 신상정보 공개는 검토하지 않고 있다고 밝혔다.

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