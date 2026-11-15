서울시, 민선 9시 첫 창의발표회 성료… 사진으로 돌아보는 한 주의 기록 [한컷한주(週)]

‘한컷한주(週)’는 세계일보 사진부가 한 주 동안 포착한 주요 장면을 사진으로 기록해 전하는 기획 코너입니다. 한 주의 흐름 속에는 수많은 사건과 이야기가 담겨 있습니다. 사진을 통해 그 주를 관통하는 시대의 표정과 현장의 의미를 전하고자 합니다. 그 한 컷에는 뉴스의 현장과 사람들의 삶, 그리고 우리 사회의 오늘이 담겨 있습니다. 사진 한 컷이 전하는 깊은 울림과 기록의 가치를 ‘한컷한주’에서 만나보시기 바랍니다.

9일 서울 중구 서울시청에서 열린 '2026 창의발표회'에서 오세훈 서울시장이 참석자들과 박수를 치고 있다. 이제원 선임기자

서울시가 9일 민선 9기 첫 창의발표회를 열고 직원들이 제안한 정책 아이디어 8건을 공개했다. '24시간 활력 경제'와 'AI·빅데이터 행정혁신'을 주제로 열린 이번 발표회는 5∼8월 서울시와 자치구, 투자 출연기관 직원들을 대상으로 공모해 접수한 699건 가운데 내부·전문가 심사를 거쳐 진행됐다. 창의발표회는 시 직원들이 시민의 입장에서 발굴한 창의행정 우수사례를 공유하는 행사로 2023년 도입됐다.

9일 서울 중구 동대문디자인플라자 아트홀에서 열린 2026 서울시 일자리 박람회에서 구직자들이 기업 부스를 찾고 있다. 이번 박람회는 인공지능(AI)·바이오·반도체·로봇 등 미래산업 분야 기업 100여곳이 참여해 약 400명 채용을 추진하는 일자리 박람회다. 최상수 기자

서울시가 9일 동대문디자인플라자(DDP)에서 미래산업 분야 기업 60곳이 약 400명 채용을 추진하는 일자리박람회를 개최다. 같은 날 열리는 청년 인공지능(AI) 인재 페스티벌까지 합하면 참여 기업은 100여 곳에 달한다.

박람회에는 휴온스, 로보로보, 미래컴퍼니, 피엔티 등 기업 60곳이 참여해 약 400명 규모의 채용을 추진한다. 기업 인사담당자와 구직자가 직접 만나는 1대 1 현장 면접과 채용상담도 마련됐다.

특히 AI를 활용한 맞춤형 취업지원 서비스도 눈길을 끌었다. 희망 직무와 근무 조건을 분석해 적합한 기업을 추천하는 'AI 매칭 JOB', 성격과 가치관에 맞는 조직문화를 탐색하는 'AI 컬처핏 테스트', AI 역량검사와 전문 취업 컨설팅 등을 선보였다.

10일 경기 파주시 반려공원에서 열린 ‘반려동물 문화교실’에 참석한 시민들이 반려동물과 함께 즐거운 시간을 보내고 있다. 파주시 반려공원 개장식과 함께 열린 이날 교육에서는 반려동물을 키우는 파주시민 20여명을 대상으로 반려동물 건강관리와 행동관리 등 기본 훈련을 교육했다. 파주=유희태 기자

경기 파주시는 다율동에 반려 공원을 조성, 개장식을 열었다. 반려공원은 반려인과 반려동물이 함께 안전하고 쾌적하게 지낼 수 있는 생활밀착형 공간이다.

내부에 중·소형견과 대형견이 각각 이용할 수 있는 놀이공간을 조성해 반려동물의 체구와 특성에 맞는 이용 환경을 갖췄다.

특히 안전 울타리와 이중 출입문, 폐쇄회로(CC)TV를 설치해 출입 관리를 강화하고 안전사고 예방에 힘썼다.

야간에도 안심하고 이용할 수 있도록 가로등을 설치했으며 현장 상황에 따라 다른 반려동물과 분리 운영이 가능한 격리 공간을 마련해 유연하게 대응하도록 했다.

반려동물의 신체 활동을 돕는 반려동물 장애물 경주시설(어질리티)과 이용객 편의를 위한 음수 시설, 그늘막 등을 설치해 완성도를 높였다.

11일 서울 종로구 사직단 단군성전에서 단기 4359년 음력 개천절을 맞아 '개천절 대제전'이 열리고 있다. 최상수 기자

11일 서울 종로구 사직단 단군성전에서 단기 4359년 음력 개천절을 맞아 '개천절 대제전'이 열렸다. 개천절은 우리 겨레의 개국을 기념하는 날로, 1949년 ‘국경일에 관한 법률’ 제정 때 양력으로 정해졌다. 제례는 음력에 따라 지내는 만큼 이번 대제전도 음력 10월 3일에 치른다. 사단법인 현정회가 주관하고 종로구가 후원하는 이번 행사는 국조 단군을 기리는 전통 제례로 민족의 역사와 문화를 돌아보고, 공동체 의식을 북돋우기 위해 마련했다.

12일 인천 남동구 장수동 은행나무가 노랗게 물들어 있다. 이재문 기자

12일 인천 남동구 장수동 은행나무가 노랗게 단풍이 든 가운데 시민들이 늦가을 정취를 즐기고 있다. 천연기념물 제562호로 지정된 이 은행나무는 수령 800년이 넘는 것으로 추정되며 높이 28ｍ·둘레 9ｍ에 달한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지