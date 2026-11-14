“김치는 콜레스테롤에 좋다?”… 김장철 건강정보 읽는 법

김장철을 맞아 김치의 건강 효과에도 관심이 쏠린다. 최근에는 배추김치 섭취가 일부 콜레스테롤 이상 발생 위험을 낮추는 것과 관련 있다는 국내 연구가 소개됐다. 익숙한 반찬의 건강상 이점을 보여주는 결과지만, 이를 곧바로 ‘김치를 많이 먹으면 콜레스테롤이 내려간다’는 뜻으로 받아들여서는 안 된다. 연구에서 확인한 내용과 그 한계를 함께 살펴볼 필요가 있다.

중앙대 식품영양학과 신상아 교수 연구팀은 안산·안성 코호트에 참여한 40∼69세 성인 4666명의 자료를 활용해 김치 섭취와 이상지질혈증 발생의 관계를 분석했다. 남성은 1930명, 여성은 2736명이었다. 연구 시작 당시 이상지질혈증이 있던 사람은 제외했다. 식품섭취빈도조사를 통해 배추김치와 깍두기, 나박김치·동치미 등의 섭취량을 파악했다. 연구 결과는 올해 5월 국제학술지 ‘프런티어스 인 뉴트리션’에 게재됐다.

사진=게티이미지뱅크 제공

이상지질혈증은 혈액 속 지질 수치에 이상이 생긴 상태를 말한다. 총콜레스테롤이나 저밀도지단백(LDL) 콜레스테롤, 중성지방이 높거나 고밀도지단백(HDL) 콜레스테롤이 낮은 경우 등이 포함된다. 따라서 김치가 ‘콜레스테롤에 좋다’는 설명을 이해하려면 어떤 지표에서 차이가 나타났는지 구분해야 한다.

분석 결과, 배추김치를 하루 1∼2회분 먹은 남성은 하루 1회분 미만으로 먹은 남성보다 고콜레스테롤혈증 발생 위험이 약 39% 낮았다. 연구에서 정한 배추김치 1회분은 50g이다. 여성은 하루 1∼2회분 섭취군에서 HDL 콜레스테롤이 낮아질 위험이 약 20%, 하루 3회분 이상 섭취군에서는 약 22% 낮게 나타났다. 나이와 체질량지수, 흡연·음주, 신체활동, 에너지·나트륨 섭취 등 여러 요인을 통계적으로 고려한 결과다.

여기서 ‘위험이 39% 낮다’는 것은 비교 집단 간 발생 위험의 상대적인 차이를 뜻한다. 김치를 먹은 사람의 콜레스테롤 수치가 39% 떨어졌다거나, 이미 고콜레스테롤혈증이 있는 환자가 김치를 먹고 치료됐다는 의미가 아니다. 이번 연구는 이상지질혈증이 없던 사람들을 추적해 이후 발생 여부를 살핀 분석이다.

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모든 지표에서 긍정적인 연관성이 나타난 것도 아니다. 남녀 모두 LDL 콜레스테롤이 높거나 중성지방이 높은 상태의 발생 위험에서는 통계적으로 유의한 연관성이 확인되지 않았다. 전체 이상지질혈증 발생 위험에서도 유의한 차이가 없었다. 관찰된 연관성은 성별과 섭취량, 일부 지표에 한정된 셈이다.

섭취량이 늘수록 결과가 좋아지는 양상도 확인되지 않았다. 남성은 하루 1∼2회분 섭취군에서 고콜레스테롤혈증 발생 위험이 낮았지만, 더 많이 먹는 집단에서도 같은 연관성이 일관되게 이어지지는 않았다. 여성 역시 섭취량에 비례해 위험이 낮아지는 흐름은 나타나지 않았다. 연구에서 나눈 섭취량 구간을 모든 사람에게 적용할 권장량으로 볼 수 없는 이유다.

연구 방식도 고려해야 한다. 이번 분석은 참가자에게 정해진 양의 김치를 먹게 한 임상시험이 아니라, 평소 식습관과 이후 건강 상태를 살핀 관찰연구다. 여러 생활습관과 식사 요인을 통계적으로 고려했더라도 다른 음식이나 생활방식의 영향을 완전히 분리하기는 어렵다. 김치 섭취와 일부 지표 사이의 연관성은 확인했지만, 김치가 직접 그 차이를 만들었다고 단정할 수는 없다.

건강에 영향을 미쳤을 가능성이 있는 성분이나 발효 상태에 대해서도 추가 연구가 필요하다. 연구진은 발효 과정에서 생기는 유산균과 채소·양념의 성분이 지질대사에 영향을 줄 가능성을 논의했다. 다만 이번 연구에서 유산균의 작용을 직접 측정하거나 김치의 발효 정도를 구분하지는 않았다. 특정 유산균이나 잘 익은 김치의 효과가 입증됐다고 확대해석해서는 안 된다.

나트륨 섭취도 함께 살펴야 한다. 이번 연구에서는 배추김치를 많이 먹는 집단일수록 식사 전체의 나트륨 섭취량도 높은 경향을 보였다. 일부 콜레스테롤 지표에서 나타난 연관성만으로 김치 섭취량을 무작정 늘리기보다, 김치를 포함한 전체 식사의 균형을 고려하는 것이 중요하다.

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