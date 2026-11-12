지역서 시작하는 통합돌봄 AX… 청도서 미래 방향 모색

농촌의 고령화와 돌봄 사각지대 문제에 대응하기 위해 지역사회가 직면한 현안을 공론화하고 인공지능(AI)과 데이터 기반의 통합돌봄 전환 방향을 논의했다.

(사)경북시민재단이 주관한 ‘2026 통합돌봄 인공지능 전환(AX) 포럼이 지난달 30일 오후 경북 청도군 청도상상마루 상상홀에서 개최됐다.

이번 포럼은 행정안전부 ‘지역 주도 민·관 협력체계 구축·확산 사업’의 일환으로, 지역사회가 직면한 문제와 현안을 발굴하고 민·관·공·산·학의 다양한 주체가 함께 해결 방향을 모색하기 위한 공론의 장으로 마련됐다. 참석자들은 이 자리에서 농촌의 고령화와 돌봄 인프라 부족 등 지역적 특성을 고려해 AI와 데이터 기술을 활용한 지역사회 통합돌봄의 가능성을 살펴보고 지역의 수요와 자원을 연계하기 위한 협력 방향을 논의했다.

첫 번째 발제자인 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원은 ‘AI 기반 지역사회 통합돌봄의 현황과 과제’를 주제로 기술 공급자 중심의 서비스 제공, 기술·기기에 대한 신뢰 부족, 정서적 교감의 부재, 법·제도 및 인프라 미비 등 현행 기술 기반 복지·돌봄의 한계를 진단하고 당사자 및 수요자 중심, 문제 해결 기반의 초학제적 연구, 지속가능한 전환 랩(Transition Lab) 기반의 지역 맞춤형 통합돌봄을 해결책으로 제시했다.

성 연구위원은 “AI·사물인터넷(IoT) 스마트 돌봄, 통합 데이터 플랫폼, 돌봄 로봇 등이 복지·돌봄 현장에 도입되고 있으나, 여전히 공급자 중심의 접근에 머물러 있어 현장 확산과 효용성 체감에는 한계가 있다”고 진단하며 “단순한 수혜자나 객체를 넘어 당사자·사용자·시민사회가 주도적으로 참여하는 ‘공동창조(Co-creation)’ 기반의 복지·돌봄 전환이 중요하다”고 강조했다.

이를 위해 ▲복지·돌봄 난제 해결을 위한 ‘임무 지향적 혁신 프로그램’ 추진 및 고도화된 절약형 혁신(AFI) 도입 ▲융합형 돌봄 혁신을 위한 초학제적 연구 시스템과 민·관·산·학·연 협력 리빙랩 플랫폼 구축 ▲돌봄 당사자 및 전문인력의 주체화·역량 강화와 지역 기반 로컬랩-전환랩 연계 전략 등 AI 기반 지역사회 통합돌봄 구현을 위한 주요 정책 및 실천과제를 제안했다.

두 번째 발제자인 ㈜앤유비즈 이보현 대표는 ‘광주의 통합돌봄 데이터 통합’을 주제로 돌봄 신청부터 대상자 평가, 서비스 배정 및 현장 수행까지 연계한 광주의 데이터 통합 사례를 소개했다. 더불어 분산된 돌봄 정보를 통합해 대상자 중심의 서비스 제공체계를 구축하는 방안도 제시했다.

이 대표는 “기존 행정 시스템의 폐쇄망 및 보안 구조로 인해 기관 간 데이터 연계가 제한됐다”며 “필요한 데이터를 추출·가공하고 별도 플랫폼을 통해 단계적으로 통합하는 전략이 필요하다”고 설명했다.

이와 함께 기관별 데이터 표준의 차이와 개인정보 보호, 현장 종사자의 디지털 활용 부담 등을 지적하면서 데이터 표준화 및 연계체계 마련과 현장 중심의 사용자 친화적 시스템 구축도 제안했다.

세번째 발제자인 경북시민재단의 우장한 상임이사는 ‘청도군 통합돌봄 AX 실험’을 주제로 고령화와 생활·교통 인프라 부족으로 돌봄 서비스 접근에 어려움을 겪는 청도군의 지역적 특성을 소개하고 AI와 데이터 기술을 활용한 농촌형 통합돌봄 실증 모델 구축 방안을 제시했다.

우 상임이사는 “돌봄 서비스와 관련 정보가 기관과 부서별로 분산되어 있어 서비스 중복과 돌봄 사각지대가 발생할 수 있다”며 “분산된 돌봄 데이터를 통합하고 주민의 수요에 맞춰 서비스와 지역 자원을 연계해야 한다”고 전략을 제시했다.

그러면서 “기존 도시형 통합돌봄 모델을 농촌에 그대로 적용하기 어려운 구조적 한계가 있다”고 지적했다. 나아가 “지역의 복지·돌봄·교통 서비스를 연계하고 AI 기술을 활용해 현장 중심의 지속가능한 청도형 통합돌봄 체계를 구축해야 한다”고 제안했다.

이어 한국리빙랩네트워크 송위진 정책위원장이 좌장을 맡아 진행된 종합토론에는 사이임팩트 서정주 대표, 한국에자이 안우석 부장, 정민철 대구의료복지사회적협동조합 이사장이 참여해 지역사회 통합돌봄의 AX를 위한 다양한 관점과 실천과제를 논의했다.

토론자들은 AI·데이터 기술의 현장 적용 가능성과 함께 지역사회 돌봄 수요에 대응하기 위한 협력체계 구축, 돌봄 서비스 간 연계, 현장 수용성 및 지속가능성 확보 방안 등을 중심으로 의견을 나눴다.

특히 기술 공급자 중심의 접근을 넘어 돌봄 당사자와 지역사회가 주체적으로 참여하는 통합돌봄의 방향을 살펴보고, 농촌의 특성을 고려한 실행과제와 협력 방안도 모색했다.

이번 포럼은 지역사회가 직면한 돌봄 문제를 공론화하고, AI와 데이터 기술을 활용한 통합돌봄의 가능성을 모색하는 한편, 지역의 돌봄 환경과 수요를 반영한 실질적인 적용 방안과 실행방향을 논의했다는 점에서 의미가 있다.

특히 농촌의 돌봄 여건과 수요를 바탕으로 지역사회 통합돌봄의 과제를 구체화하고, 기술과 지역 자원을 연계한 새로운 돌봄 방식의 가능성을 살펴보는 계기가 됐다는 평이다.

경북시민재단은 이번 포럼에서 제시된 다양한 의견과 제안을 바탕으로 지역사회 돌봄 현안을 구체화하고, 민·관·공·산·학 협력을 통한 후속 논의와 실천 방안을 모색해 나갈 계획이다.

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