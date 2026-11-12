똑똑해 안경이 온다…삼성전자 ‘인텔리전트 아이웨어’ 공개

삼성전자가 구글, 안경 브랜드 젠틀몬스터·워비파커와 함께 만든 인공지능(AI) 안경을 공개했다. 구글의 AI 모델 ‘제미나이’를 탑재해 눈앞의 사물을 보며 질문하고, 스마트폰을 꺼내지 않고도 번역과 길 안내를 받을 수 있는 제품이다. 다음 달 10일 한국과 미국에서 동시 출시된다.

삼성전자 인텔리전트 아이웨어 젠틀몬스터 6종 프레임 디자인. 삼성전자 제공

삼성전자는 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 ‘인텔리전트 아이웨어(Intelligent Eyewear)’ 전체 라인업을 공개했다고 밝혔다. 젠틀몬스터 16종, 워비파커 14종 등 모두 30종이다. 지난 5월 구글 I/O와 7월 갤럭시 언팩에서 선보인 4종도 여기에 포함됐다.

두 브랜드는 디자인 방향을 달리했다. 젠틀몬스터는 대담하고 실험적인 디자인 6가지를 블랙·그레이·다크레드 등 여러 프레임 색상으로 내놓았다. 워비파커는 클래식한 디자인 3가지에 파인·새들·제트 블랙 색상을 적용했다. 소비자는 투명·블랙·브라운 등 렌즈 색상도 고를 수 있다.

핵심은 제미나이다. 착용자는 처음 보는 건물이나 사물에 대해 묻고 대화를 이어갈 수 있다. 외국 식당에서 메뉴판을 번역하거나 지도 앱으로 길 안내를 받는 것도 가능하다. 업무에도 쓸 수 있다. 회의 중 화이트보드를 안경으로 촬영해 요약을 요청하면, 결과가 갤럭시 스마트폰의 ‘삼성 노트’에 바로 저장된다. 스마트폰 알림은 상황에 맞게 요약돼 음성으로 전달되고, 메시지 답장도 음성으로 할 수 있다.

삼성전자는 모바일 하드웨어 기술을 바탕으로 카메라, 스피커, 마이크 등 핵심 부품을 무게 약 41g의 프레임 안에 넣었다. 프레임 왼쪽에는 1200만 화소 HDR 카메라가 달렸다. AI가 주변 상황을 파악하는 데 필요한 시각 정보를 제공하고 사진·동영상 촬영도 지원한다. 양쪽 안경다리에는 개방형 스피커가 하나씩 달려 주변 소리를 들으면서 통화와 음악 감상을 할 수 있다. 마이크 4개는 음성 명령을 인식한다.

안경은 갤럭시 스마트폰과 연동해 쓴다. 연산 일부를 연결된 스마트폰이 나눠 처리하는 ‘스플릿 컴퓨팅’ 구조다. 칩셋은 퀄컴 ‘스냅드래곤 AR1 1세대’를 적용했다. 배터리는 한 번 충전하면 최대 9시간, 충전 케이스를 함께 쓰면 최대 72시간 사용할 수 있다.

삼성전자 인텔리전트 아이웨어 워비파커 디자인 3종 프레임 디자인. 삼성전자 제공

카메라 달린 안경을 둘러싼 ‘몰래 촬영’ 우려에 대한 대책도 내놨다. 촬영할 때는 외부 LED 표시등이 켜지고, 이 표시등이 가려지거나 고장 나면 카메라가 작동하지 않는다. 착용자에게도 내부 표시등과 알림음으로 촬영 중임을 알려 의도치 않은 녹화를 막는다. 안경을 벗으면 카메라가 자동으로 꺼지는 착용 감지 기능도 있다.

제미나이가 주변을 인식할 때는 기기 안에서 다른 사람의 얼굴을 알아볼 수 없게 처리한다. 제미나이 라이브로 대화할 때는 착용자가 아닌 사람의 목소리를 걸러낸다. 삼성전자는 제미나이가 수집한 시각 데이터를 AI 모델 학습이나 광고에 쓰지 않는다고 밝혔다. 사용 연령은 만 18세 이상으로 제한해, 기기를 활성화하거나 앱을 내려받을 때 연령 확인을 거친다.

미국에서는 두 브랜드 제품이 모두 출시되고, 한국에서는 젠틀몬스터 컬렉션만 나온다. 젠틀몬스터와 워비파커는 이날부터 공식 온라인몰에서 사전판매를 시작했다. 뉴욕 팝업 스토어에서도 제품을 써볼 수 있다. 국내에서는 다음 달 10일부터 젠틀몬스터 전국 매장에서 체험하고 살 수 있다. 삼성 강남, 삼성스토어 홍대점 등 삼성전자 매장에도 체험존이 마련된다. 국내 출고가는 모델에 따라 65만∼70만원(부가세 포함)이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지