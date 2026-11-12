정부, 충청권 첨단산업 투자 가속화…2030년까지 기반시설에 1.9조원 투입

정부가 충청권을 첨단산업과 국토 균형발전의 핵심 거점으로 육성하기 위해 대규모 투자 지원에 나선다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 8대 앵커기업의 투자에 속도를 내고, 소재·부품·장비(소부장) 기업으로 투자 효과를 확산하기 위해 2030년까지 첨단산업 기반시설 구축에 1조9000억원을 투입한다.

산업통상부는 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스에서 열린 ‘충청권 메가프로젝트 점검회의’에서 이 같은 내용의 ‘충청권 메가프로젝트 종합지원방안’을 발표했다.

이재명 대통령이 12일 충청남도 아산시 삼성전자 온양캠퍼스 건설현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식 및 민관점검회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

지원방안은 △8대 앵커기업의 투자 가속화 △소부장 기업으로의 투자 확산과 상생협력 생태계 조성 △첨단산업 인재 확보와 산업단지 고도화 등 3대 과제로 구성됐다.

우선 정부는 삼성전자와 삼성전기, 삼성디스플레이, 삼성SDI, SK하이닉스, SK텔레콤, 셀트리온, 네이버 등 8대 앵커기업이 추진하는 10개 프로젝트의 조기 착공을 지원한다. 올해 6개 프로젝트를 시작으로 2027년 2개, 2028~2029년 2개 프로젝트의 착공을 완료한다는 목표다.

이를 위해 전력계통영향평가와 산업단지계획 변경, 안전영향평가 등 투자 일정에 영향을 미치는 인허가 절차를 신속하게 처리한다. 안정적인 전력 공급방안을 마련하고 정수장 신설 등을 통해 산업용수도 확보할 계획이다.

대기업의 투자 효과가 소부장 기업으로 확산하도록 지원도 강화한다. 소부장 기업에도 앵커기업 수준의 인허가 신속처리와 보조금·세액공제, 정책금융 등 투자 혜택을 제공한다. 첨단국가산업단지 4개를 조성하고 소부장 특화단지 4개, 첨단산업 특화단지 3개를 지원해 기업 집적화를 유도한다.

특히 2030년까지 총 1조9000억원을 투입해 첨단제품·기술 실증과 성능·안전 평가 등을 지원하는 첨단산업 기반시설 14개를 구축한다. 앵커기업과 소부장 기업의 공동 연구개발(R&D) 17개 과제에도 2028년까지 487억원을 지원한다.

인력 양성과 산업단지 환경 개선도 추진한다. 충남대 성장엔진 브랜드 단과대 신설과 특성화대학·대학원 지정, 업종별 아카데미 등을 통해 첨단산업 전문·실무인력을 연간 1만명 양성할 계획이다.

아울러 2030년까지 1조5000억원을 투입해 기존 산업단지를 청년친화·첨단산업·인공지능 전환(AX) 중심으로 고도화한다. 문화·편의시설 확충과 노후공장 개선, AI 데이터센터 및 5G 특화망 구축 등을 추진한다.

정부의 투자 지원이 본격화하면서 충청권 기업들의 후속 투자계획도 확대되고 있다. 산업부에 따르면 지난 7월 충청권 첨단산업 발전비전 발표 이후 112개 소부장 기업의 약 23조6000억원 규모 추가 투자계획이 발굴됐다. 이 가운데 중소·중견기업 100개사의 투자계획이 16조5000억원에 달한다.

이날 삼성전자와 삼성전기, 삼성디스플레이는 각각 6조원, 8조원, 67조원 규모의 첨단산업 프로젝트 착공식을 개최했다. 산업부는 정부와 지방자치단체가 공동으로 인허가 사전컨설팅과 절차 병행처리 등을 추진한 결과 당초 계획보다 착공 시기를 앞당겼다고 설명했다.

김정관 산업부 장관은 “앵커기업과 소부장기업의 투자 활성화가 충청권 지역경제 전반의 성장으로 확산될 수 있도록 중앙정부와 지방정부가 역량을 모아 지원하겠다”고 밝혔다.

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