어린이집서 숨진 아이 수신 안내문 보낸 전남광주 광산구 사과

어린이집에서 숨진 채 발견된 아이를 수신자로 생활을 돕겠다는 안내문을 잘못 보낸 지방자치단체가 사과했다.



전남광주 광산구는 12일 사과문을 내고 "아이를 잃고 슬픔에 빠진 유족에게 씻을 수 없는 상처를 드렸다"며 "무거운 책임을 통감하고, 유족에게 머리 숙여 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

전남광주통합특별시 광산구청. 전남광주통합특별시 광산구 제공

이어 "안내문 작성·검토·승인·발송 등 모든 과정을 조사해 책임 소재를 밝히겠다"며 "문제가 발견되면 그에 합당한 조치를 하겠다"고 덧붙였다.



광산구는 이날 숨진 아이를 수신인으로 적은 '사례관리 연계 안내서'를 유족에게 발송했다.



안내서에는 아이의 이름과 함께 "앞으로 더 안전하고 건강하게 지낼 수 있도록 아동보호전문기관에서 도움을 줄 것이다"는 내용이 담겼다.



유족은 이미 숨진 아이에게 이러한 안내문을 형식적으로 보낸 광산구의 행위를 문제 삼으며 항의했다.



이 아이는 지난 7월 광산구 한 어린이집에서 자다가 숨진 채 발견됐다.



광산구는 지난달 27일 아동학대 사례 판단 회의를 열어 어린이집 교사 2명의 행위를 신체적 학대·방임에 해당한다고 자체적으로 판단한 바 있다.

<연합>

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