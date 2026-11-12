AI칩 우회수출 ‘싱가포르 워싱’ 도마에 [젠슨 황 스캔들 파장]

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에 접근해 인공지능(AI) 반도체 칩을 중국으로 밀반입하는 데 싱가포르 법인 메가스피드가 관여했다는 의혹이 커지면서, 중국 기업들이 싱가포르 거점을 통해 본토와의 연결성을 희석하는 이른바 ‘싱가포르 워싱’ 문제가 다시 주목받고 있다. 중국 기업들의 해외 진출 교두보 역할을 해온 싱가포르가 앞으로 미국 등 서방의 더 강한 감시를 받을 수 있다는 전망이 나온다.

지난 10월21일 독일 베를린에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 엔비디아 개발자 행사 GTC에서 기조연설을 하고 있다. AP연합

12일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 싱가포르는 그동안 중국 기업들의 해외 시장 진출 거점이었다. 중국과 지리적으로 가깝고 중국계 인구가 많아 문화적으로 친숙한 데다 영어권 비즈니스 환경과 안정적인 법률·금융 시스템을 갖추고 있기 때문이다.



루이싱커피와 차지(밀크티), 쉬인(패션), 틱톡의 모회사 바이트댄스 등 중국 소비재·기술 기업들이 싱가포르를 해외 확장 거점으로 활용해왔다. 싱가포르 법인이나 본사를 앞세우면 중국 기업이라는 지정학적 부담을 낮추고, 보다 국제적이고 중립적인 이미지를 얻을 수 있다는 점이 강점으로 꼽혀왔다.



그러나 이 같은 ‘싱가포르 워싱’은 단순한 이미지 개선을 넘어 규제 우회 우려를 낳았다. 전략기술과 자금 조달 분야에서 미국의 대중 수출통제나 투자 규제를 피하는 통로로 활용될 수 있다는 지적이다. 이번 젠슨 황 논란은 이 문제를 다시 부각시켰다. 젠슨 황과의 혼외관계가 알려진 중국계 사업가 앨리스 황은 싱가포르 기반 기업 메가스피드와 연결된 인물로 알려졌다.



왕옌보 홍콩대 경영대학원 부교수는 “중국 본토 기술기업들이 홍콩이나 싱가포르 거점을 활용해 미국 자본시장에서 투자비 회수나 상장을 추진하던 시대가 거의 끝나가고 있다”고 분석했다.

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