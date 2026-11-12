[시사중국어학원의 리얼 중국어 회화] AI에 너무 의존해서는 안 돼.

“한국말 정말 잘하시네요.” 이 말은 한국에 온 뒤 내가 자주 들었던 칭찬이다. 처음 이 말을 들었을 때는 나는 기분이 좋았다. 그래서 나는 늘 웃으며 “감사합니다”라고 대답했다. 나의 모국인 미얀마에서도 누군가 자신의 장점이나 노력을 칭찬해 주면 “째주띤바데”(고맙습니다)라고 답하며 상대방의 호의를 기쁘게 받아들이는 경우가 많기 때문이다. 그런데 한국에