국내 유망 스타트업 日 진출 지원… 신한금융 ‘퓨처스랩 데모데이’

신한금융그룹은 일본 도쿄에서 신한은행 현지법인인 SBJ은행이 키라보시뱅크와 공동으로 ‘신한 퓨처스랩 재팬 데모데이’를 개최했다고 12일 밝혔다.



2022년 출범한 ‘신한 퓨처스랩 재팬’은 국내 스타트업의 일본 진출을 지원하는 단체로 이듬해에는 신한벤처투자와 일본 벤처캐피털(VC) 글로벌 브레인(Global Brain)이 약 50억엔 규모의 ‘신한-GB FutureFlow 펀드’를 공동 결성해 투자 연계 기반을 마련했다.



데모데이에는 신한 퓨처스랩 육성기업을 포함한 국내 유망 스타트업 22개사가 참여해 자사의 혁신 기술과 서비스를 소개했다 일본 기업과 VC, 현지 스타트업, 액셀러레이터 관계자 등 500여명이 참석해 한국 스타트업에 대한 높은 관심을 보였다. 행사는 투자 유치를 위한 기업설명회(IR) 세션과 기술·서비스를 선보이는 전시 부스, 한·일 스타트업 생태계 협력 방안을 논의하는 패널토크, 현지 기업·투자자와의 네트워킹 프로그램으로 진행됐다.

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