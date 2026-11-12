기부·헌혈·봉사활동… 삼성, 뜨거웠던 ‘나눔 위크’

“(아들이) 장애에서 벗어날 수 없다는 두려움으로 긴 시간을 보냈는데, 기적과도 같은 일이 일어났어요. 받은 사랑을 기억하며 이 사랑을 베풀고 전할 줄 아는 아이로 키우겠습니다.”



지적장애 판정을 받은 한솔(가명)군의 어머니는 삼성전자 임직원의 기부금 덕에 한솔이가 꾸준히 치료와 교육 지원을 받으며 나아지고 있다고 감사를 표시했다. 12일 경기도 화성 삼성전자 DSR타워에서 열린 ‘2026 삼성 나눔의 날’ 행사에서다.

12일 ‘2026 삼성 나눔의 날’ 행사에서 박용인 삼성전자 시스템LSI 사업부장 사장(가운데)이 올해 우수 봉사?기부자로 선정된 임직원들에게 ‘CSR 어워즈’를 시상한 뒤 함께 기념 촬영을 하고 있다. 삼성전자 제공

삼성전자 임직원의 기부·헌혈·봉사 활동 성과를 공유한 이날 행사는 지난 2주간 진행된 ‘나눔위크’ 기간에 삼성 임직원들이 참여한 나눔 활동 결과 발표로 시작됐다. 이 기간 임직원들은 나눔키오스크 기부, 헌혈 캠페인, 사업장 인근 지역사회 봉사활동 등 다양한 방식으로 나눔을 실천했다. 올해는 23개 관계사에서 국내 기준 10만8000여명이 동참했다. 사원증을 접촉할 때마다 1000원씩 기부되는 플랫폼인 나눔키오스크를 통해서만 3억원이 모였다. 전영현 디바이스솔루션(DS)·노태문 디바이스경험(DX) 부문장을 비롯한 임직원들은 또 지역아동센터 교육 봉사, 유기견 보호소 청소, 수원화성행궁 툇마루 닦기, 사업장 인근 환경정화 등 지역사회 곳곳에서 봉사했다. 행사 자리에선 ‘나눔가게’ 기부금 전달식도 진행됐다. 나눔가게는 임직원이 사업장 인근의 지정 음식점이나 카페를 이용하면 가게가 매출 일부를 기부해 지역 취약계층 아동·청소년을 돕는 프로그램이다. 박용인 삼성전자 DS부문 시스템LSI 사업부장 사장은 “지역사회와 상생하는 나눔가게는 지역공동체 기반의 상생문화를 확산하는 또 하나의 성공적인 CSR(사회공헌) 모델이 되리라고 기대한다”며 “삼성은 앞으로도 지역사회와 함께 선한 영향력을 펼치며 다양한 CSR 활동을 이어가겠다”고 말했다.

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