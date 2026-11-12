“만나자”는 김민석… 정청래 “사과부터 제대로 하라”

더불어민주당의 신천지 당원 집단가입 의혹을 둘러싼 계파 갈등이 좀처럼 봉합될 기미를 보이지 않고 있다. 김민석 대표가 정청래 전 대표와 만나 대화로 문제를 풀겠다는 뜻을 밝혔지만, 정 전 대표는 “피해자에게 합의를 강요하는 것은 또 다른 2차 가해”라며 반발했다. 중진들도 중재에 나섰지만 정 전 대표가 사과와 책임 규명을 우선 요구하면서 양측의 입장 차는 좁혀지지 않고 있다.

더불어민주당 김민석 대표(왼쪽 하단)와 정청래 의원(오른쪽 상단)이 지난 3일 국회에서 열린 의원총회에서 한병도 원내대표의 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

김 대표는 12일 당 유튜브 방송 ‘민티 07’에서 정 전 대표와 직접 만나 갈등을 풀어야 한다는 중진들의 의견에 대해 “만나서 대화로 풀어 가자는 것에 대해서는 좋다고 생각한다”며 “그렇게 하려고 생각하고 있고 그런 노력을 하고 있다”고 말했다. 이어 “바로 다 반영되지는 않지만 그런 시도도 하고 있다”고 덧붙였다.



김 대표는 최근 의원총회에서 사과하고 당 자체 조사 결과를 전면 공개하지 않기로 한 결정에도 중진들의 조언이 영향을 미쳤다고 설명했다. 그는 의총 전날 중진들과 만찬을 가졌다며 “이 문제를 최대한도로 덜 갈등적인 방식으로 푸는 것이 좋겠다는 권유가 있었고 그것이 마지막 판단을 하는 데 상당히 영향을 미쳤다”고 했다.



중진들도 정 전 대표의 결단을 주문했다. 친명(친이재명)계 김영진 의원은 SBS 라디오에서 정 전 대표가 박지원 의원에게 ‘심판 행세하지 말라’고 반발한 데 대해 “본마음은 아니라고 생각한다”며 갈등 수습을 위한 판단을 기대했다. 정성호 의원도 ‘민티 07’에서 “좀 대인배답게 하면 또 정치적으로 도약하는 것이다. 이럴 때 큰 모습을 보여 주는 것”이라고 당부했다.



그러나 정 전 대표는 김 대표의 발언 직후 페이스북에 “정청래뿐만 아니라 수많은 당원과 지지자들이 직접 피해자들”이라며 “둘이 만나 풀고 말고 할 사안이 아니다”라고 반박했다. 이어 “성공한 정치공작이라 이제는 사과 운운, 대화 운운하는가”라며 “피해자에게 합의를 강요하는 것은 또 다른 2차 가해”라고 비판했다.



정 전 대표는 “이분들이 용서할지 안 할지는 전적으로 가해자의 태도에 달려 있다. 나는 그다음”이라며 ‘사과의 3원칙’을 제시하고 김 대표에게 “일단 사과부터 제대로 하시라”고 요구했다. 김 대표의 사과를 당권파에서 ‘결단’으로 평가한 데 대해서도 “잘못한 것을 사과한 것에 어찌 미화하고 찬양하는가”라고 반발했다.



대화 제안에 대해서는 “대화하겠다면서 방송에 나가서 요란하게 먼저 떠드는 것은 아니다. 자기 장사 아닌가”라고 꼬집으면서도 “굳이 대화를 걸어온다면 피할 생각도 없다”며 만남 가능성은 열어뒀다. 전날 중진들의 중재에도 “심판 자격이 없는 사람은 심판 행세하지 말고 빠지세요”라고 반발했던 만큼 갈등 수습까지는 진통이 예상된다.



한편 김 대표는 친청(친정청래)계 최민희 최고위원이 국회 사진·영상 기자들을 ‘하이에나 떼’라고 표현한 데 대해 “당의 입장에서는 죄송하다는 생각을 갖고 있다”고 사과했다.

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