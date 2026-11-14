줄어드는 석유… 미래 에너지 준비 돼 있는가

석유없는 지구/ 양수영/ 알에이치코리아/ 2만4000원

러시아·우크라이나 전쟁으로 한 번 흔들린 국제유가가 호르무즈해협 봉쇄로 또 한 번 치솟는다. 불패일 것 같았던 도널드 트럼프 미국 대통령도 유가 때문에 선거에서 졌다는 분석이 나온다. 전기차와 재생에너지를 보급한다고 하는데 세상은 여전히 화석연료에 의존한다.



한국석유공사 사장과 대우인터내셔널 부사장을 역임한 ‘석유없는 지구’의 저자 양수영 박사는 석유가 완전히 고갈되기 전에도 공급이 수요를 따라가지 못하는 위기가 찾아올 수 있다고 경고한다. 미국·중동 등 주요 생산국을 통해 공급을 늘리긴 한계가 있다. 전기차가 늘고 있지만 이미 사용하는 내연기관차를 교체하는 데는 오랜 시간이 걸린다. 유럽의 재생에너지 전환은 러시아 천연가스 공급이 전제다. 수소·바이오 등 미래 에너지엔 한계가 뚜렷하다.

양수영/ 알에이치코리아/ 2만4000원

저자는 미래에 필요한 에너지를 어떻게 지킬 것인지 물으면서 널리 퍼진 오해와 과장된 전망에 반박한다. 양 박사는 전체 에너지 소비에서 재생에너지 비중은 낮고, ‘무한 에너지원’으로 주목받는 백색수소도 생산량이 극히 적은 허황된 낙관이라고 지적한다. 이처럼 책은 구체적 수치를 바탕으로 독자들에게 에너지 뉴스를 읽는 기준을 제시한다. 나아가 한국과 같은 에너지 수입국이 다가올 변화에 어떻게 대비해야 할지도 생각하게 할 것이다.

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