[사설] 이번엔 ‘조작 징계’ 의혹, 장동혁 체제 민심 얻겠나

무소속 한동훈 의원의 국민의힘 제명이 조작됐다는 당 윤리위원의 폭로가 나왔다. 당시 징계에 참여했던 황경성 윤리위원이 “최근에서야 1월 한 의원 제명부터 8월 진종오 의원까지 진행된 윤리위의 조작 징계 전모를 소상히 알고 증거자료까지 확보했다”고 주장한 것이다. 사실이라면 정당민주주의의 골간을 흔드는 충격적 사태다. 피해 추정 당사자들의 명예회복과 한국 정치 발전을 위해 묵과할 수 없는 중대 사건이다.



이번 사태로 국민의힘의 내홍은 격화하는 양상이다. 당장 한 의원은 징계 무효를 선언하고, 당내에서도 비판의 목소리가 나오는 등 파열음이 커지고 있다. 장동혁 대표가 윤리위를 전면 재구성하려는 시도도 조작 징계를 은폐하기 위한 목적이라는 의혹이 제기될 지경이다. 국민의힘 윤리위는 올해 들어 한 의원 제명, 배현진·진종오·조경태 의원 징계, 김종혁 전 최고위원 탈당 권고 등 비장(비장동혁)계를 향해 서슬 퍼런 칼을 휘둘렀다. 오죽했으면 ‘비장횡사’란 말이 나올 정도이겠는가. 그런데도 장 대표는 억울한 피해자를 구제하기 위한 진실규명을 외면하고 있다. 문제가 있다면 “법적 대응을 하면 된다”는 식으로 불난 집에 부채질이나 하니 이런 무책임한 언사가 또 어디 있나.



6·3 참패에도 자리보전에 혈안이었던 장 대표가 이번에도 버티기로 일관하면 여론 악화는 걷잡을 수 없다. 장 대표는 그동안 기대와 달리 선사후당(先私後黨) 행보를 반복해 실망을 줬다. 윤석열 일당의 내란 기도에 대한 다수 국민의 부정적 평가에도 ‘윤 어게인’ 세력에 편승하고, 12·3 2주년 사과에도 소극적이다. 2028년 총선 승리를 위한 오세훈 서울시장의 한 의원 복당과 조기 비대위 구성 제안도 일언지하에 거절했다. 도대체 당권과 차기 정치 행보 외엔 눈에 보이는 것이 없는가.



이재명정부와 거대 여당의 폭주도 결국 지리멸렬한 장 대표 체제의 책임이 크다. 정권의 파렴치한 조작기소 특검법에 대한 반대 여론을 결집할 동력도 제대로 확보 못 하는 것이 제1야당의 현주소다. 황 위원은 한 의원 등에 대한 조작 징계를 주장하면서도 구체적 수법이나 증거자료를 제시하지 않았다. 황 위원은 조작의 실체와 증거가 무엇인지 낱낱이 밝히고, 국민의힘은 조속히 진상 규명에 나서야 한다. 황 위원 주장이 사실로 확인되면 관련자 수사를 의뢰해 사법부의 엄정한 판단을 받도록 하고, 장 대표의 책임 있는 모습과 함께 한 의원도 즉각 복당시켜야 한다.

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