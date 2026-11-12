패션에 캐릭터 입히고, 뷰티에 주얼리 더하고…이종협업 확산

패션·뷰티업계가 서로 다른 분야의 브랜드와 손잡고 새로운 제품을 선보이고 있다. 브랜드 고유의 디자인과 제품 경쟁력을 결합해 기존 제품과 차별화하는 동시에 상대 브랜드의 고객층까지 확보하려는 전략이다. 특히 한정판 제품과 협업 굿즈, 체험형 매장 등을 통해 소장 가치와 브랜드 경험을 높이는 데 초점을 맞추고 있다.

12일 업계에 따르면, 주얼리 브랜드 스와로브스키는 커피 브랜드 네스프레소와 협업하며 주얼리 디자인의 영역을 넓히고 있다.

네스프레소와는 커피와 크리스털 디자인을 결합한 연말 시즌 한정 ‘페스티브' 컬렉션을 선보였다. 시즌 한정 커피 3종과 크리스털 디자인을 반영한 액세서리로 구성됐으며, 트래블 머그의 표면을 반짝이는 마감으로 장식하고 머그 홀더에는 크리스털 36개와 길이 조절이 가능한 스트랩을 적용했다. 커피 캡슐을 본뜬 크리스털 오너먼트도 선보여 일상적인 커피용품을 장식품이자 소장품으로 재해석했다.

패션업계에서는 브랜드 간 협업을 넘어 캐릭터와 전통문화, 이종 산업의 디자인을 접목한 사례가 이어지고 있다.

아이웨어 브랜드 젠틀몬스터는 지난달 패션 브랜드 메종 마르지엘라와 네 번째 협업 컬렉션을 선보였다. 이번 컬렉션은 해체주의를 주제로 선글라스 43종과 안경 25종 등 총 68종으로 구성됐다. 기존 안경의 정형화된 형태에서 벗어나 압축·변형된 실루엣과 얼굴을 마스크처럼 감싸는 오버사이즈 디자인 등을 적용했으며, 안경 다리에는 메종 마르지엘라를 상징하는 네 개의 흰색 스티치를 더했다. 출시를 기념해 서울 등 세계 8개 도시에서 팝업 공간을 운영하고, 서울에서는 안무가 다미앵 잘레와 설치미술 작가 이안 맥마흔이 참여한 해체주의 콘셉트의 퍼포먼스도 진행했다.

스포츠·라이프스타일 브랜드 반스는 스코틀랜드 니트웨어 브랜드 프링글 오브 스코틀랜드와 협업해 겨울 시즌 컬렉션을 선보였다. 반스의 클래식 풋웨어에 프링글의 시그니처 아가일 패턴을 적용하고 스웨터와 베스트, 니트 셋업, 토트백, 비니 등 의류와 액세서리까지 구성했다. 스케이트보드 브랜드의 정체성과 스코틀랜드의 전통적인 니트웨어 감성을 결합한 것이 특징이다. 컬렉션은 11월 10일부터 공식 온라인 스토어와 주요 오프라인 매장에서 판매된다.

패션 브랜드 NBA는 글로벌 캐릭터 브랜드 라인프렌즈와 협업해 ‘NBA 브라운 컬렉션’을 출시했다. NBA 주요 구단의 유니폼과 팀 컬러를 라인프렌즈 대표 캐릭터 브라운에 적용한 것이 특징이다. 유니폼 스타일 상의와 티셔츠, 후드, 맨투맨을 비롯해 모자와 가방 등으로 구성했다. 농구 팬뿐 아니라 캐릭터를 선호하는 여성 고객까지 소비층을 확대하려는 전략이다. 협업을 기념해 서울 성수동 플래그십 스토어에서는 브라운 캐릭터 포토존과 포토타임, 하이파이브 등 체험형 이벤트도 운영한다.

일본 룸웨어 브랜드 젤라또 피케는 산리오캐릭터즈와 두 번째 협업 컬렉션을 선보였다. 지난 4월 첫 협업에 이어 이번에는 헬로키티와 시나모롤에 마이멜로디, 쿠로미, 리틀트윈스타를 추가해 총 5종의 캐릭터를 담았다. 젤라또 피케 특유의 부드럽고 포근한 소재를 활용한 룸웨어를 비롯해 키링과 텀블러, 파우치 등 다양한 생활용품을 구성했다. 대표 제품인 ‘베이비 모코 자카드 풀오버·롱 팬츠 셋업’에는 베개 위에서 편안하게 잠든 캐릭터들의 모습을 자카드 디자인으로 표현했다. 이번 컬렉션은 11월 12일부터 국내 공식 온라인 스토어와 주요 온·오프라인 매장에서 판매하며, 신세계백화점 강남점과 센텀시티점에서는 팝업스토어도 운영한다.

뷰티업계에서는 패션 브랜드의 디자인을 화장품에 접목하거나 캐릭터 지식재산권(IP)을 활용해 친근한 이미지를 강조한 협업이 눈에 띈다.

뷰티 브랜드 더마비는 캐릭터 IP를 활용한 협업으로 소비자 접점 확대에 나섰다. 네오팜의 바디 더마 브랜드 더마비는 인기 캐릭터 버터베어와 협업해 데일리 세라마이드 바디로션·바디워시·바디크림 등 기획 제품 3종을 출시했다. 각 제품에 버터베어 디자인을 적용하고 키링 파우치와 손목밴드, 캐릭터 스티커 등 굿즈를 함께 구성했다.

잘파세대(Z세대·알파세대)를 겨냥해 바디 보습 제품에 캐릭터의 친근한 이미지를 더했다. 협업을 기념해 이달 28일까지 올리브영 홍대 타운에서 팝업스토어도 운영하며 제품 체험과 포토존 등 고객 참여형 행사를 진행한다.

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