[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 15일 (일요일) 65년생, 돌아가지만 그곳도 낭떠러지다

96년생 비슷한 생각을 가진 사람을 피하라. 84년생 직업적인 딜레마에 빠질 우려가 있다. 72년생 전문직 일을 성사시키기 힘들다. 60년생 일이 원망으로 발전되는 수가 있다. 48년생 확인되지 않은 것을 보류하자. 36년생 자신의 권위만을 내세우지 말자.

97년생 집착심을 강하게 가지자. 85년생 오감이 발달해도 객관성에 힘쓰자. 73년생 현재 일은 효율성이 떨어진다. 61년생 이사는 모든 것이 순조롭다. 49년생 부질없는 자존심은 버려라. 37년생 생소한 장소에 가는 일은 삼가자.

98년생 부질없는 자존심은 버려라. 86년생 괜한 말다툼 때문에 마음 상하기 쉽다. 74년생 중요한 약속을 잊어버릴 수 있다. 62년생 활기와 의욕이 솟아오른다. 50년생 현재 일에 의욕을 잃을 수 있다. 38년생 숨기는 것보다 겉으로 드러내자.

99년생 편치 않은 날이지만 별다른 방법이 없다. 87년생 일로 마음 상하지만 오래 생각하지 마라. 75년생 일과 금전에는 얻을 수 있다. 63년생 머뭇거리다 시기를 놓친다. 51년생 가까운 사람과 함께 일하자. 39년생 공과 사를 정확하게 구분하자.

00년생 사고팔 때 꼼꼼히 잘 살필 것. 88년생 외형에만 치우치지 말고 정성을 다하라. 76년생 윗사람의 의견을 경청하라. 64년생 주변 여건이 성숙되지 않았다. 52년생 자기중심을 확고하게 가지자. 40년생 금기시하는 사안은 피하자. 28년생 중요한 물건을 잊을 수 있다.

01년생 매듭은 단단할수록 좋다. 89년생 침울한 운에서 벗어나 마음이 가볍다. 77년생 집요하게 파고들면 해결된다. 65년생 돌아가지만 그곳도 낭떠러지다. 53년생 남을 돋보이게 하는 처세술이 좋다. 41년생 가족 간의 불화는 될 일이 아니다. 29년생 건강이 튼튼하면 일이 순조롭다.

02년생 내 탓이오 자책하고 그냥 지나가라. 90년생 화합하는 마음이 자신에게 호감을 갖게 한다. 78년생 직업에 마음이 심란한 시기다. 66년생 마음을 열고 상대를 받아들이자. 54년생 일에 변화나 이동이 있다. 42년생 지혜를 발휘하면 크게 성공한다. 30년생 상갓집에는 가지 말자.

03년생 찜찜하면 피하는 것이 좋다. 91년생 지식이 부족하면 걸림돌이 되기 쉽다. 79년생 노력과 집중력을 길러야 한다. 67년생 전문 기술을 최대한 활용하라. 55년생 적다고 모두 나쁜 것도 아니다. 43년생 허전함을 느낄 수 있는 감정이다. 31년생 활기와 의욕으로 일하자.

04년생 시비 거리가 많아지는 운으로 맞상대는 피하라. 92년생 일을 수정해야 할 경우 곤란이 온다. 80년생 거래처에 손해를 감수해야 한다. 68년생 우선 상대에게 안도감을 주자. 56년생 현재 일은 약속을 꼭 지켜야 한다. 44년생 수익이 없는 일은 과감히 정리하라. 32년생 기운이 부족하니 운동을 하자.

05년생 눈치껏 빠져나가는 것이 좋다. 93년생 다가서는 모습을 보이는 것이 중요하다. 81년생 소극적인 자세로 대응하지 말라. 69년생 체념하는 것도 현명한 선택이다. 57년생 현상 유지하면서 발전시켜 나가라. 45년생 타인에 대한 구설이 오니 조심하자. 33년생 기운이 부족하니 운동을 하자.

06년생 재물보다는 명예를 중시하라. 94년생 결단을 내리기 전 확인하고 점검하라. 82년생 어려울 때일수록 기운을 내자. 70년생 신용을 회복할 기회가 온다. 58년생 언어로 오해를 받을 수 있다. 46년생 욕심내지 말고 기다려 보라. 34년생 가족 간의 화목이 바람직하다.

95년생 긍정적인 사고방식이 필요하다. 83년생 인연이란 우연히 이루어진다. 71년생 현재 일은 능동적으로 대처하라. 59년생 개인적인 이야기로 감정이 상하다. 47년생 구설수 있는 일은 과감하게 정리하라. 35년생 구하는 것을 얻을 수 있는 운이다.

백운철학원

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